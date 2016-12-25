«عتبات».. اللوحة تتطور برفقة الفنان

ينغمس الفنان السوري، مطيع مراد، في تجربته اللونية، ليبدو من خلال المعرض الأخير، الذي افتتح في أيام غاليري بدبي، تحت عنوان «عتبات»، تعمقه الشديد في اللون، إذ تطورت اللوحة معه ووصلت إلى مرحلة جديدة مختلفة عما كانت عليه في المعرض السابق. يدخلنا الفنان من خلال هذا المعرض، الذي يستمر حتى السابع من يناير المقبل، إلى ما هو أبعد من التكرار اللوني، فبعد أن نجح في بث الفرح بألوانه المبهجة والمقسمة وفق ترتيبات تكرارية، يتجه إلى الأبعاد العميقة في اللوحة، وإلى التجريد الهندسي الخاضع لمعادلات رقمية محسوبة.

سيرة فنية ولد مطيع مراد في سورية، ترعرع في دمشق وأكمل دراسته وعاش حياته فيها. تخرج في الجامعة بعد دراسة الفنون عام 2001، وبدأ رحلته في الفن. كانت بداياته مع الوجوه، ولاسيما التي كان يستخدمها بشكل قبيح كي يوصل انتقاداته، فيما انتقل عام 2007 إلى منحى التجريد الهندسي القائم على الحسابات الجبرية. انتقل إلى العيش في الشارقة منذ فترة. وأقام مجموعة من المعارض بين بيروت وسورية والإمارات. يذكر أنه خلال المعرض الأخير تم توقيع كتاب خاص بفنه ويحمل اسمه، ويقدم الكتاب تطور تجربته عبر سنوات عمله منذ البداية وحتى المعرض الأخير.

لم تختفِ النزعة التكرارية عن اللوحات التي قدمها مراد في معرضه السابق «موعد مع الربيع»، لكنه بات يقيم في اللوحة التجريدية التي يقدمها والتي تتصف بالحيوية، علاقة بين التجريد والوهم، هذا النوع من التجريد يقوم على الأشكال والخطوط التي تتكون في العمل من خلال الحسابات الرقمية، ويحمل مفهوم الحركة بشكل بارز، الأمر الذي يفرض اختلافاً واضحاً في كيفية تلقي الجمهور للوحات ورؤيتها وتفسير أشكالها. يمكن ابتكار الكثير من الأشكال في المخيلة، وهذا يسهم في منح العمل أبعاد غير نمطية.

استخدام المعادلات الحسابية في الفن التجريدي ليس وليد الفن المعاصر، فقد كانت هذه النظرية قائمة منذ زمن طويل، وقد تطورت في القرن 20 مع الفن الروسي، الذي أولى أهمية قصوى لهذا النوع من الرسم. وبعد عمل مطيع مراد لوقت طويل على الوجوه، ولاسيما الوجوه السياسية التي كان ينتقدها عبر اللون، اتجه إلى هذا الفن في عام 2007، حيث قدم وقتها أول لوحة خاصة بالخطوط المتداخلة طولياً وعرضياً، التي أبرزت ميوله وتوجهه التجريدي، وصبغت فنه إلى اليوم. الخطوط التي كان يستخدمها بشكل حاد في رسم الوجوه، تحولت إلى خطوط أكثر حيوية وانطلاقاً، وأكثر تحرراً من قسوة الشكل. أما المعرض الحالي فيعيد تلك الخطوط إلى المسار الصارم في الشكل، فقد ابتعدت عن العبثية، وأصبحت أكثر ثباتاً في اللوحة، وتأخذ مكانها الصحيح، بشكل حاد ومباشر.

يبتكر مراد في لوحته الكثير من العمق والأبعاد، فحين تنظر إلى لوحاته تستطيع أن ترى المربعات أو حتى المثلثات التي تبدو كما لو أنها شديدة العمق، فيما تتقاطع الخطوط الطولية والعرضية لتمنح اللوحة شكلاً أعمق في الخلفية، فيخيل إلى المشاهد أن هذه الخطوط قريبة منه، فيما تفصله عن الخلفية البيضاء للقماش مسافة بعيدة، فهنا يتلاعب مراد مع المسافة بين الأمام والخلف، وبين النظرة الإيجابية والسلبية لمفهوم المساحة. هنا لا حدود للألوان التي يمكن أن يستخدمها، وكذلك الأشكال التي تتقاطع في العمل، وحجم هذه الأشكال، فالمربعات والمثلثات غير متساوية الحجم على الإطلاق، ولكنها تتكامل في اللوحة.

هذا الزخم في التداخل اللوني يجعلنا نميل إلى تأكيد حساسية مراد كرسام مع اللون أكثر منه مع البنية الهندسية التي يشكلها. وكذلك يجعلنا نتوقف عند أهمية اللون في هذا الفعل التجريدي الحاصل، فهنا لم يعد تقاطع الخطوط المسؤول الوحيد عن الشكل النهائي، ففي بعض الأعمال، ومنها «حب»، و«طائرة»، يقسم مراد العمل إلى سبعة أقسام داخلية، ويحرص على أن يوزع الخطوط وفق تدرجات لونية تحمل الأهمية ذاتها في تقديم العمق الشكلي للعمل، لأنه على الرغم من الشكل النهائي للطائرة، من الممكن التطلع إلى كل قسم ملون على أنه جزء مستقل تتلاعب بداخله الألوان.

يعمل مراد على إشراك المتلقي في العمل بشكل مباشر، فهو يعتمد على حساسية المتلقي مع الظواهر التي تتراءى أمامه بأشكال متحركة في كثير من الأحيان، أو قابلة للعديد من الاحتمالات، لأن اللوحة تنمو وتكبر وتتوسع. وعلى الرغم من الفرح المشع في ألوانه ولوحاته، إلا أن مراد يثير الكثير من التساؤلات في العقل البشري، فهو يسعى إلى خلق علاقة انسجام بين العناصر والتدرجات اللونية المتضادة، ما يجعل الألوان تبدو متراقصة وشديدة الفرح.

تكشف لوحات مراد عن عشقه للون والشكل، ولهذا نجده لا يخشى من وضع أشد الألوان تناقضاً في اللوحة ذاتها، مع عناية اختيار الدرجات من دون أن تبدو صارخة أو منفرة. لكن في الأخير يبقى هذا التوجه سيفاً ذا حدين على مراد، فإما أن يوقعه في التكرار بعد فترة، أو أنه على العكس يفتح له الأفق على الاحتمالات المتجددة غير المنتهية في اللوحة التجريدية.