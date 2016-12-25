«دبي الأهلي».. يقدم «بابا بارني» على خشبة مهرجان الطفل

اتفق فنانون ونقاد ومسرحيون أن «المسرحي الإماراتي عبدالله مسعود من الفنانين النادرين، الذين أخلصوا للمسرح، ووهبوه أجمل أيام حياتهم وخلاصة خبراتهم وتجاربهم».

عبدالله مسعود، الذي اختير (شخصية المهرجان)، للدورة الـ12 من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، قدمه رفيق دربه وصنوه في المسرح عبدالله راشد، سارداً حياة مسعود المسرحية بدءاً من دخوله ميدان العمل المسرحي عام 1989 إلى اليوم، حيث مثّل في عشرات المسرحيات، وعمل مصمم إضاءة في كثير من العروض، وكتب نصوصاً كثيرة، وأعطى كل وقته للمسرح الذي تفرغ له منذ نهاية التسعينات، وأخلص له، فنال فيه الجوائز والتكريمات، وشارك في كل المهرجانات الوطنية، وفي مهرجانات عربية ودولية كثيرة.

اتسمت المسرحية بالإحكام الدرامي، ولم تغب عنها الكوميديا الجميلة، وقدمت رسالة أخلاقية واضحة، وقدمت مشكلات التعامل مع الطفل في واقع الأسرة الإماراتية الراهنة، بشكل مباشر، ومن دون أي رمزية أو قناع.

اللقاء الذي احتضنته قاعة المحاضرات بقصر الثقافة في الشارقة، جاء في ثاني أيام المهرجان، كان مناسبة للمسرحيين، لكي يقدموا شهاداتهم عن عبدالله مسعود، وتحدث بهذه المناسبة مرعي الحليان، ورائد الدالاتي، وعلاء النعيمي، ود. محمد يوسف، ود. حبيب غلوم، وحافظ أمان، وأحمد ناصر، وأجمعوا على أن «عبدالله مسعود يتميز بالصدق والإخلاص في العمل والتواضع، فهو حاضر وجاهز، يضع نفسه بسهولة ودون شروط تحت تصرف كل من يريده للعمل في المسرح، ويمتاز بالمرونة التي تجعله - وهو ممثل رفيع المستوى - يقبل بأي دور يعرض عليه، مهما كانت مساحته صغيرة، ولا يناقش أمور البدل المالي بأي حال، وهذه الصفات تجعله من الفنانين النادرين الذين أخلصوا للخشبة، ومن كنوز المسرح الإماراتي، كما وصفه مرعي الحليان».

وشهد المهرجان في ثاني أيامه عرض مسرحية «بابا بارني»، لمسرح دبي الأهلي، من تأليف عبدالله صالح، وإخراج عبدالله بن لندن.

وتدور حكاية المسرحية حول شخصية (عذاري) وهي البنت الوحيدة لأبويها، اللذين يحبانها حباً شديداً، ومع انشغال أبويها في شؤون الحياة تتعلق هي بالألعاب، التي أخذت تشغل كل وقتها، وتصرفها عن الاهتمام بواجباتها المدرسية، فتقرر الأم سحب جميع ألعابها من غرفتها، ما أصاب البنت بصدمة، تحوّلت إلى عجز عن النطق، وأصبحت تمتنع عن الخروج من غرفتها.

بدأ الأبوان رحلة مضنية للبحث عن علاج لابنتهما، وأعادا لها الألعاب كجزء من العلاج، وبدأت بشائر التعافي عندما حلُمت في الليل أن «بارني» الشخصية الكرتونية المحببة للأطفال جاءها، وقد لعبا كثيراً وضحكا، وفي الصباح بدأت تتكلم بصعوبة، وقصّت حلمها على أمها، وأصبح أبواها يتنكران دون علمها في زي «بارني» وغيرها من الشخصيات الكرتونية، ويأتيان إليها، ويلعبان معها، ما أسهم في تحسّن حالتها.

يبدأ الأبوان في قراءة كل شيء عما يتعلق بمرضها، وبتربية الأطفال عموماً، فيكتشفان أنهما كانا على خطأ في طريقة تعاملهما مع ابنتهما، فقد أهملاها وعاملاها بجفاء وغضب، وأكثر من ذلك كان شجارهما الدائم وخصامهما في حضورها، مصدر قلق وخوف لها، يشعرها بعدم الأمان.

وتحت تأثير تلك القراءات يصبح الأبوان لطيفين مع ابنتهما، يوليانها الاهتمام، ويلعبان معها، ويحرصان على ألا يقع منهما أي شجار وخصام في حضرتها، وعن طريق الألعاب يحببان إليها القراءة والمذاكرة، ومع الوقت تشفى، ويصبح اهتمامها بالمذاكرة وحل الواجبات المدرسية أكبر، وشيئاً فشيئاً يقل اهتمامها بالألعاب لمصلحة الدراسة، وحين تكتشف أن أبويها كانا يتقمصان أدوار الشخصيات الكرتونية، من أجل علاجها وإدخال الفرح إلى قلبها، تبتهج بذلك، وتعبّر لهما عن حبها واعتزازها بهما.

اتسمت المسرحية بالإحكام الدرامي، ولم تغب عنها الكوميديا الجميلة، وقدمت رسالة أخلاقية واضحة، وتميزت بأنها قدمت مشكلات التعامل مع الطفل في واقع الأسرة الإماراتية الراهنة، بشكل مباشر، ومن دون أي رمزية أو قناع.