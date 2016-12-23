«منشد الشارقة 9».. تصفيات نهائية اليوم

تنطلق اليوم في الساعة الثامنة مساءً على خشبة مسرح المجاز بالشارقة، آخر سهرات الموسم التاسع من برنامج «منشد الشارقة»، الذي يعرض مباشرة على تلفزيون الشارقة، التابع لمؤسسة الشارقة للإعلام، والتي يحييها ثلاثة منشدين، هم: المنشد السوري عدنان الحلاق، الذي سبق له المشاركة في الموسم الأول من «منشد الشارقة»، والمنشد العراقي حقي الحيالي، الذي شارك في الموسم الرابع من البرنامج، والمنشد العماني محمد الوهيبي، الذي سبق له المشاركة في الموسم السابع من البرنامج، بحضور عدد من الشخصيات المهمة، وأعضاء لجنة تحكيم البرنامج.

وستشهد سهرة البرنامج الأخيرة الإعلان عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وتتويج الفائز باللقب، الذي يتنافس عليه ستة مشتركين، وهم: السوري زاهر المرعي، واليمني حمدي دويد، والمغربي علي المديدي، والجزائري محمد بن كروش، والأردني نزار الشياب، والمصري محمود هلال، الذين تأهلوا الى النهائيات، بعد أن كانت سهرة البرنامج الثانية التي أقيمت نهاية الأسبوع الماضي قد شهدت مغادرة ثلاثة منشدين، من أصل تسعة انتقلوا إلى المراحل نصف النهائية.

وقال منتج ومنفذ البرنامج، نجم الدين هاشم: «استطاع (منشد الشارقة) في موسمه التاسع أن يحقق قفزة نوعية، تمثلت في إعادته البريق لمجموعة من المنشدين الذين سبق لهم خوض تجربة المنافسة على مسرحه، والتفوق في تصفياته، حيث قدم البرنامج من خلالهم نماذج حية لما حققه طوال مواسمه الماضية، والتي ترجم من خلالها مدى اهتمامه بالفن الهادف، ومساهمته بانتشاره على الساحة العربية والعالمية»، وعبّر نجم الدين عن سعادته بما حققه البرنامج من تميز، وقدرته على إيصال الكلمة المعبرة، والفن النبيل إلى شرائح المجتمع كافة.

وتميز الموسم التاسع من البرنامج بالاحتفاء بالمنشدين السابقين، من خلال مشاركاتهم في العديد من الفقرات، كما سيتكون كورال السهرة الختامية لـ«منشد الشارقة 9» من منشدي البرنامج الذي سيحمل أيضاً اسم «منشد الشارقة».