«الكتّاب العرب»: مهرجان ثقافي للشباب تتزاوج فيه جميع الفنون

قرّر الكتاب العرب، خلال اجتماعهم في دبي أمس، إطلاق مهرجان ثقافي دوري للشباب العربي تتزاوج فيه الفنون، كما قرروا تغيير النظام الأساسي لاتحاد الكتاب العرب «ليتناسب مع طبيعة المرحلة وتحدياتها، وليكون أكثر عصرية واستجابة للواقع الثقافي المستجد».

استدعاء أعرب عدد من الأدباء والكتاب، لـ«الإمارات اليوم»، عن أهمية استضافة دبي لهذه الاجتماعات، التي كانت مقررة في دمشق، وتعذر انعقادها في العاصمة السورية. ورحب ممثلو الوفود المشاركة بوجود ثلاث أمسيات شعرية مختلفة، تمثل استلهاماً لثلاثة شعراء إماراتيين راحلين: (أحمد أمين المدني، وأحمد راشد ثاني، ومحمد بن حاضر)، يأتي نتاجهم بمثابة مدارس واتجاهات شعرية ثرية.

وعقدت الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب اجتماعها الأول، صباح أمس، في فندق البستان روتانا بدبي، برئاسة الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، حبيب الصايغ، وبحضور 15 وفداً يمثلون اتحادات وروابط وأسر وجمعيات الأدباء والكتاب في الأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر والسودان وسورية والعراق وعمان وفلسطين والكويت ولبنان ومصر والمغرب واليمن، فيما تغيب الوفد الموريتاني عن حضور الجلسة، بسبب تأخر رحلة الطيران، وسينتظم في الجلسات المقبلة.

واستعرض المجتمعون القضايا الرئيسة المعروضة في جدول أعمال الاجتماع، وعرض الأمين العام حبيب الصايغ تقريره المقدم للمكتب الدائم عن نشاط الأمانة العامة في الشهور الثمانية الماضية، منذ نهاية المؤتمر العام الـ26، الذي انعقد في أبوظبي إلى الآن، وشمل إخطار المكتب الدائم بنتائج الانتخابات، التي تمت في كل من الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين، واتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، وأسرة أدباء وكتاب البحرين، والجمعية العمانية. كما عرض بعض المشكلات الخاصة بالتمثيل في عدد من الاتحادات، بالإضافة إلى المواقف التي اتخذها الاتحاد العام تجاه القضايا الرئيسة، السياسية والثقافية والاجتماعية، التي تهم الوطن العربي بأقطاره كافة، وقدم كذلك استعراضاً لأهم الأنشطة الثقافية، التي قامت بها الأمانة العامة في الفترة نفسها.

وتم في الجلسة تشكيل لجان خاصة مصغرة لإنجاز بعض المهام، منها لجنة صياغة البيان الختامي، المكونة من د. نضال الصالح (سورية)، ود. عارف الساعدي (العراق)، ود. عمر قدور (السودان)، وراشد نجم (البحرين)، وأحمد العسم (الإمارات). ولجنة صياغة البيان الثقافي المكونة من د. اليامين بن تومي (الجزائر)، ود. فهد حسين (البحرين)، وسعيد الصقلاوي (عمان)، والهنوف محمد (الإمارات)، ود. سلوى بكر (مصر). ولجنة صياغة عرض حال الحريات في الوطن العربي، المكونة من د. وجيه فانوس (لبنان)، وعدنان البرجي (لبنان)، والفاتح حمدتو (السودان)، ود. علاء عبدالهادي (مصر)، ود. نهلة الجمزاوي (الأردن). ولجنة تغيير النظام الأساسي برئاسة اتحاد كتاب مصر وعضوية اتحادات وروابط وجمعيات وأسر كل من الجزائر والأردن والسودان وتونس واليمن، ويأتي تغيير النظام الأساسي ليتناسب مع طبيعة المرحلة وتحدياتها، وليكون أكثر عصرية واستجابة للواقع الثقافي المستجد.

كما تقررت إقامة مهرجان ثقافي دوري للشباب العربي، تتزاوج فيه جميع الفنون من شعر وقصة وموسيقى وتشكيل وسواها، ويقام برعاية الأمانة العامة دورياً في بلد عربي كل مرة.

وشكلت، كذلك، لجنة برئاسة الأمين العام للاتحاد، لمتابعة جميع القرارات المتخذة في مؤتمرات الكتاب العرب السابقة.