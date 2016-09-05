«ساروق الحديد» شاهد على تاريخ مُشرق

اعتبر المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، أن موقع ساروق الحديد الأثري، يثبت بما ينطوي عليه من نفائس وكنوز يعرضها متحف ساروق الحديد، الأهمية التاريخية للمنطقة التي شُيّدت على ترابها دولة الإمارات العصرية الحديثة، معتبراً أن زيارة المتاحف التاريخية في دولة الإمارات، تكتسب أهمية بالغة في ترسيخ قيَم الهوية الوطنية، عبر تعزيز الارتباط بالموروث التاريخي والثقافي الإماراتي العريق.

منطقة تفاعلية يضمّ المتحف منطقة تفاعلية خارجية للحفر تقع في حوش المتحف، وتستهدف انخراط الزوار، لاسيما الأطفال، في عملية تعليمية للتنقيب والبحث عن الآثار، حيث يمكن للأطفال استخدام المعدات المتاحة في الموقع للقيام بأعمال التنقيب عن القطع الأثرية، وهي تجربة يرى القائمون على المتحف أنها قد تُلهم الأطفال والشباب الصغار بأن يصبحوا علماء آثار في المستقبل.

جاء ذلك خلال زيارة نظّمتها دائرة المالية، أخيراً، إلى متحف «ساروق الحديد» في منطقة الشندغة التاريخية في قلب دبي، والذي يضم مئات القطع الذهبية والبرونزية والحديدية المكتشفة في الموقع الأثري «ساروق الحديد». ويستخدم المتحف أحدث الأساليب التقنية في عرض موقع ساروق الحديد (درب المعادن)، وهو أحد المواقع الأثرية الصحراوية التي كانت مركزاً للصناعات المعدنية منذ ما يقارب 3000 سنة.

وأشاد آل صالح بجهود بلدية دبي الرامية إلى إبراز الصورة الحضارية المشرقة لإمارة دبي ولدولة الإمارات عموماً، من خلال الاهتمام بتطوير المتاحف، والحرص على مواكبتها أحدث الأساليب والتقنيات المتبعة في عرض المقتنيات والمعلومات.

ولفت إلى أن المتحف واحد من أحدث المتاحف وأكثرها تطوراً في الدولة.

وقال: «يُثبت موقع ساروق الحديد الأثري، الأهمية التاريخية للمنطقة التي شُيّدت على ترابها دولة الإمارات العصرية الحديثة، ورغم أن 90% من مساحة الموقع لاتزال قيد التنقيب والبحث، فقد ظهرت قدرة أسلافنا الذين عاشوا في العصور الغابرة على تولّي أعمال صناعية وتجارية متقنة كشف بعضها عن جوانب إبداعية مكّنتهم من احتلال مكانة بين شعوب العالم آنذاك، وسيحرص الأثريون العاملون في الموقع الصحراوي على إماطة اللثام عن مزيد من خباياها في المستقبل».

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لإدارة التراث العمراني والآثار في بلدية دبي، المهندس رشاد بوخش، حرص البلدية على تشجيع المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص وأفراد الجمهور على زيارة المتاحف التي تنتشر في أرجاء الإمارة وتتنوع تخصصاتها بين التاريخي والتراثي والفني وغيرها، بهدف تعزيز قِيَم الانتماء الوطني وارتباط المجتمع والأفراد بالإرث الثقافي العريق لدولة الإمارات.

وأضاف: «يقدم متحف ساروق الحديد سلسلة من الأنشطة والتجارب المتنوعة، التي تناسب كل فئة من فئات الزوار، وتلبي تطلعاتها بحسب مدى الاهتمام بكل نوع من المقتنيات في المتحف، ويحرص فريق العمل في المتحف على رفع مستوى التفاعل مع الزوار عبر طرح أسئلة عن المتعلقات المعروضة التي لاتزال تخضع للبحث في أسرارها وأي غموض يكتنف استعمالاتها وطريقة صناعتها. وتعكس الآلاف من القطع الأثرية التي تم العثور عليها في موقع ساروق الحديد أهمية الموقع، فقد ساهمت هذه الاكتشافات الجميلة في تغيير مفهومنا عن تاريخ دبي والمنطقة».

وتتعدّد الأدوات والقطع المكتشفة في «ساروق الحديد» من ناحيتي الاستخدام والتصميم؛ فتُظهر الانفتاح على شعوب وحضارات مختلفة، بالإضافة إلى دقة ملحوظة في التصنيع. ومن أبرزها الحُلي النسائية ورؤوس الحراب الدقيقة، والأواني الفخارية والقطع الحجرية والأختام والمصوغات الذهبية.

وقسم المتحف بطريقة ذكية ترفع درجة تفاعل الزوار واهتمامهم؛ إذ يشتمل على 14 غرفة ومنطقة تتنوع تخصصاتها لتشمل عرضاً تاريخياً بالفيديو وعرضاً آخر لأسرار موقع ساروق الحديد، وغرفاً للسيوف والخناجر، وأخرى للأدوات المعدنية، وثالثة لبقايا عظمية لحيوانات عُثر عليها في الموقع، وغيرها للزخارف والحُليّ والمجوهرات، فيما خُصّصت غُرفٌ لتسليط الضوء على التواصل الحضاري للمنطقة مع المناطق المجاورة. ويشتمل المتحف كذلك على مختبر تفاعلي يقدّم ألعاباً رقمية تُثري الزيارة، وتُضفي عليها طابعاً متميزاً.