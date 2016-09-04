«الإسماعيلية الدولي للفنون» يعود بعد توقف 5 سنوات

تبدأ اليوم فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي الـ17 للفنون الشعبية، بمشاركة 16 فرقة من تسع دول، إضافة إلى مصر، بعد توقف دام خمس سنوات.

تشارك في المهرجان فرق من: الجزائر والسودان والأردن وفلسطين وإندونيسيا والهند وجزر المالديف وتونس وروسيا، إلى جانب سبع فرق محلية من محافظات مصر. وتقام العروض في الفترة من الرابع إلى التاسع من سبتمبر الجاري في نادي هيئة قناة السويس، ومسرح حديقة الغابة والمسرح الصيفي بقصر ثقافة الإسماعيلية، الذي يستضيف حفل الافتتاح، ومدن ومراكز فايد والقنطرة غرب والقنطرة شرق. يبدأ الافتتاح بعرض «ديفيله» لجميع الفرق المشاركة على الطريق الدائري، يعقبه حفل على المسرح المكشوف بقصر ثقافة الإسماعيلية.

وتنظم المهرجان الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الخارجية بوزارة الثقافة ومحافظة الإسماعيلية. وأقيمت آخر دورة للمهرجان في سبتمبر 2010 ليتوقف بعد ذلك عقب 25 يناير 2011.

ويأمل المنظمون أن يستعيد المهرجان بريقه بعد سنوات التوقف، سواء على مستوى الجمهور، أو بين المهرجانات الشعبية الدولية.