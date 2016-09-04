«قلب للبيع» يهتف للوطن على مسرح بلدية العين

أكّد الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، أن «الحركة المسرحية الخليجية شهدت في السنوات الأخيرة نقلة نوعية وتطوراً ملحوظاً»، مشيراً إلى أهمية المسرح لما له من دور كبير في تبني وإيصال الفكر السليم، ومحاربتة أي نوع من السلوك غير القويم.

جاء ذلك، خلال حضور الشيخ سعيد بن طحنون، أول من أمس، عرض المسرحية الخليجية «قلب للبيع»، من بطولة الفنان طارق العلي، وعدد من نجوم المسرح الخليجي، على مسرح بلدية العين.

وقبل بداية العرض أدى الإعلامي يوسف المعمري، والفنان طارق العلي، قسم الولاء لدولة الإمارات، ولصاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وهتفا باسم الوطن، وردد كل الحضور معهما، ما خلق حالة تحمل معاني الولاء والانتماء للوطن.

وناقشت مسرحية «قلب للبيع»، التي انطلقت عروضها الخميس الماضي، على خشبة مسرح بلدية العين، من تأليف وإنتاج وإشراف عيسى العلوي، قضايا اجتماعية بقالب كوميدي، وكان التركيز الأكبر للمواضيع ضد القوى الظلامية والتكفيرية، التي تحاول العبث بأمن الوطن واستقراره، والتأثير في الوحدة الوطنية، وضد الإرهاب والتطرف، والدعوى إلى الوسطية وإعمال العقل.

حضر العرض، الذي نظمه فريق أبشر الإماراتي، بإدارة سمية الكثيري، وبقيادة أيهم ناجي العبدالله، تحت إشراف مجموعة «إم بي سي»، جمهور كبير من عشاق المسرح الخليجي.