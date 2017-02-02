مركز السينما العربية يكشف عن "جوائز النقاد" السنوية

كشف مركز السينما العربية عن أحدث مبادراته لدعم السينما العربية والترويج لها على المستوى العالمي، وهي جوائز النقاد السنوية The Critics Awards، والتي ستضم في لجنة تحكيمها 25 من أبرز النقاد العرب والأجانب ينتمون إلى 15 دولة بأنحاء العالم، وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ السينما العربية، وعبر تصويت أعضاء اللجنة سيتم اختيار أفضل إنجازات السينما العربية سنوياً في فئات أفضل فيلم، مخرج، مؤلف، ممثلة وممثل. ويتولى الناقد المصري أحمد شوقي مهام منصب مدير جوائز النقاد، وسيتم توزيع الجوائز ضمن الدورة المقبلة منمهرجان كان السينمائي2017.

وعلق المحلل السينمائي رئيس مجلس إدارة شركة MAD Solutions التي تنظم فعاليات مركز السينما العربية علاء كركوتي، في تقديمه لهذه الخطوة قائلاً "لأول مرة ستكون هناك جوائز لنقاد من مختلف أنحاء العالم مخصصة للأفلام العربية ضمن استراتيجية مركز السينما العربية لإضافة مبادرات وفعاليات مع كل مهرجان دولي كبير حول العالم. هذه هي أول إضافات 2017 لمركز السينما العربية وهناك المزيد".

بينما يقول الناقد أحمد شوقي "أعتقد أن السينما العربية كانت بحاجة لمثل هذه المبادرة التي تجمع بشكل ما إسهامات عدد من أبرز النقاد المتابعين للأفلام العربية والمواكبين لجديدها بكتاباتهم، ليتم تحويل هذا إلى تقدير واحتفاء سنوي بالأفضل بين الأعمال السينمائية".

وسوف يتم ترشيح الأفلام لـجوائز النقاد طبقاً للمعايير التالية:

- أن تكون قد عُرضت لأول مرة دولياً في مهرجانات سينمائية دولية خارج العالم العربي خلال عام 2016.

- أن تكون إحدى جهات الإنتاج عربية، أياً كانت نسبة وشكل مشاركتها بالفيلم.

- أن تكون الأفلام طويلة روائية أو وثائقية.

قائمة النقاد المشاركين في ترشيح واختيار جوائز النقاد تضم كل من (حسب الترتيب الأبجدي):

- إبراهيم العريس، لبنان

- أحمد شوقي، مصر

- أسامة عبد الفتاح، مصر

- أوليفيّه بارليه، فرنسا

- بشار إبراهيم، فلسطين، الإمارات

- ديبوراه يانغ | الولايات المتحدة الأميركية

- دراغان روبيشا، كرواتيا

-جاي ويسبرغ، الولايات المتحدة الأميركية

-حسام عاصي (سام)، فلسطين، بريطانيا

- حمادي كيروم، المغرب

- خليل ديمون، المغرب

- زياد خزاعي، العراق، المملكة المتحدة

- سمير فريد، مصر

- سيدني لِفين، الولايات المتحدة الأميركية

- طارق الشناوي، مصر

- عبد الستار ناجي، الكويت

-علا الشيخ، فلسطين، الإمارات

- قيس قاسم، العراق، السويد

- محمد بوغلّاب، تونس

- محمد رُضا، لبنان

- نبيل حاجي، الجزائر

- نديم جرجوره، لبنان

- نينا إي روث، الولايات المتحدة الأميركية، إيطاليا

- هوفيك حبشيان، لبنان

- هدى إبراهيم، لبنان، فرنسا

وسيتم توزيع جوائز النقاد السنوية The Critics Awards ضمن مهرجان كان السينمائي في شهر مايو 2017.