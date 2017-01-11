«لا لا لاند» يهمين على ترشيحات «البافتا»

هيمن فيلم «لا لا لاند» على ترشيحات جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام «البافتا»، التي تم إعلانها أمس،

حيث تم ترشيحه لـ11 جائزة. وجاء فيلم «أريفل» Arrival للممثلة آيمي آدامز في المرتبة الثانية بتسعة ترشيحات. وستنافس آيمي كل من: ميريل ستريب، وإيملي بلانت، وناتالي بورتمان، على جائزة أفضل ممثلة أولى. وينافس بطلا فيلم «لا لا لاند» رايان جوسلينج، وإيما ستون، على جائزة «البافتا» أفضل ممثل أول وأفضل ممثلة أولى. وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن كل من أفلام «أريفل» و«مانشستر باي ذا سي» و«مونلايت» ستتنافس على جائزة أفضل فيلم. ويتنافس على جائزة أفضل ممثل أول كل من: جوسلينج وكيسي أفليك وجيك جيلينهول وأندرو جارفيلد وفيجو مورتينسين. في حين تشهد فئة أفضل ممثل مساعد منافسة بين كل: من أرون تايلور جونسون وديف باتل وهيوجرانت وجيف بريدجيز وماهرشالا علي. وستتنافس كل من: ناعومي هاريس وميشيل ويليام ونيكول كيدمان وفيولا دافيس، على جائزة أفضل ممثلة مساعدة.