حوار «حب وكره» بين نجمين هنديين

أثنى النجم الهندي سلمان خان، على أداء مواطنه عامر خان، في فيلم «دانجال»، قائلاً: «إنه يحبه على الصعيد الشخصي، ولكن يكرهه على الصعيد المهني، في الوقت الذي أجاد فيه التمثيل في فيلم (السيرة الذاتية)».

ونقلت وكالة «برس تراست أوف إنديا» الهندية عن سلمان (50 عاماً) قوله: «إن عائلته أحبت فيلم عامر (دانجال) أكثر من فيلمه (سلطان)».

وكتب سلمان، الشهير بسالو، عبر «تويتر» أول من أمس: «عائلتي شاهدت دانجال مساء اليوم، ويعتقدون أنه أفضل بكثير من (سلطان). أحبك شخصياً عامر، ولكن أكرهك مهنياً».

ورد عامر على هذا قائلاً: «لا أشعر في كرهك لي يا سالو سوى بالحب. أحبك كما أكرهك».

وفي حين يحكي فيلم سلمان «سلطان» عن بطل مصارعة خيالي من هريانا، الذي تسببت مهنته الناجحة في حدوث صدع في حياته الشخصية، فإن فيلم عامر «دانجال» يدور عن قصة واقعية للمصارع مهافير سينج فوجات.