إشادات أميركية بـ«توني اردمان» الألماني

أشاد نقاد السينما الأميركيون بالفيلم الكوميدي الألماني «توني أردمان»، قبل العرض الأول للفيلم الناجح في الولايات المتحدة في عطلة يوم الميلاد.

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إنه «بهامش كبير من أطرف أفلام الكوميديا

الألمانية التي ستشاهدها، والتي تستمر لقرابة ثلاث ساعات». ووصفت مجلة «هوليوود ريبورتر» الفيلم بأنه «أول فيلم كوميدي حقاً في العالم يستمر 162 دقيقة من المواقف المحرجة».

ورشح فيلم المخرجة مارين أدي لجوائز دولية كبرى، منها جائزة «غولدن غلوب».

وفاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم أوروبي في حفل أكاديمية السينما الأوروبية في بولندا أخيراً.