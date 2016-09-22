15 فيلماً تختصر الواقع العربي في «دبي السينمائي»

تعرض مسابقة «المهر القصير»، خلال الدورة الـ13 من مهرجان دبي السينمائي الدولي، أحدث وآخر ما أنتجته السينما العربية من أفلام قصيرة، خلال دورة المهرجان التي تنعقد في الفترة ما بين السابع و14 ديسمبر المُقبل، إذ تقدم مجموعة مختارة وحصرية من الأفلام القصيرة الروائية، وغير الروائية، التي تُبرز الاتساع الثقافي في المنطقة.

أمرالله: جيل جديد من المبدعين قال المدير الفني لمهرجان دبي السينمائي الدولي، مسعود أمرالله آل علي: «تؤلف الأفلام المُختارة في «المهر القصير»، مجموعة استثنائية من الأفلام المُعاصرة، التي تمنح الجمهور تجربة معايشة الواقع العربي الحقيقي، والإطلالة على جوهر المجتمع المفعم بالحيوية»، مضيفاً «يُعدّ وقتنا الحالي مهماً للسينما العربية، إذ يشهد على ظهور جيل جديد من المخرجين المبدعين، ومن المهم أن يواصل مهرجان دبي السينمائي العمل على هدفه المتمثل في توفير منبر لتطوير المواهب في أنحاء المنطقة». «عيني».. الحرب والصغار يشارك المخرج الفلسطيني، أحمد صالح، في مسابقة المهر القصير بفيلم «عيني» الذي حاز أخيراً جائزة الأوسكار - فئة الطلبة للتحريك، ضمن جوائز «ستيودنت أكاديمي»، للعام الجاري. ويشتهر صالح بتقديم قصص لا تتحدث عنها وسائل الإعلام عادة، فبعد انتقاله من أوروبا إلى فلسطين، طرح الظلم الذي تعرّض له عبر أفلامه من أجل التغيير. ويصوّر فيلم «عيني» مخاطر الحرب من منظور صبية صغار يجمعهم حبّ الموسيقى.

ومنذ انطلاقتها في عام 2006، باتت مسابقة «المهر القصير» منصة لتقديم أفضل ما تنتجه السينما العربية، واكتشاف ورعاية المواهب، لتكون منبراً لجذب المخرجين الجُدد، الذين يُشارك بعضهم للمرة الأولى في هذه المسابقة، كما توفّر «جوائز المهر» للمخرجين العرب مزيداً من الشهرة والحضور، إذ تتاح أمام الأعمال القصيرة الفائزة فرصة عرضها وترشّحها لجوائز الأوسكار لعام 2017.

وتتضمّن مسابقة «المهر القصير» هذا العام 15 فيلماً، ومن المتوقع أن تشهد المسابقة منافسة قوية. ومن الأفلام فيلم المخرجة والمؤلفة اللبنانية، مونيا عقل، «صَبْمارين»، الذي عُرض في مهرجان «كان» السينمائي 2016. وتدور أحداث الفيلم في لبنان، عبر قصة واقعية بطلتها (هالة)، وهي امرأة بروح طفلة شرسة. وفي ظل التهديد الوشيك الذي تفرضه أزمة النفايات المروعة، التي تهدد صحة سكان العاصمة بيروت، تصبح (هالة) الوحيدة التي ترفض قرار الإخلاء، وتتشبّث بما تبقى من وطنها.

ويتعاون المخرجان السوريان رنا كزكز وأنس خلف في فيلم «ماريه نوستروم»، الذي تدور أحداثه على شواطئ البحر المتوسط، إذ يواجه الأب السوري موقفاً صعباً يهدد حياة ابنته. ويؤدي بطولة هذا الفيلم الممثلان زياد بكري وزين خلف. وينضمّ المخرج الفلسطيني، مهدي فليفل، بفيلمه القصير «رجل يعود»، ويحكي خلاله قصة (رضا) الذي يعود إلى منزله في المخيم بشخصية جديدة، بعد أن قضى ثلاث سنوات عالقاً في اليونان. فشل رضا (26 عاماً) في الحصول على اللجوء والهرب بعيداً عن المخيم، بسبب ما فرضته الحرب السورية من قيود على عالمه، فقرّر العودة إلى المخيم والزواج من رفيقة دربه، للهرب من هذا الواقع المرير، رغم أن النتيجة قد لا تكون السعادة التي يتمناها. ويشهد مهرجان دبي السينمائي العرض العالمي الأول لفيلم «الببغاء»، للمخرجَين الأردنيين أمجد الرشيد ودارين سلام. يجسد الفيلم الحائز جائزة «روبرت بوش ستيفتونغ السينمائية» للأفلام الروائية القصيرة لعام 2015، قصة عائلة يهودية تنتقل في عام 1948 من تونس إلى حيفا في فلسطين، لتؤسس حياة جديدة، وهناك تفاجأ بوجود (سعيد) وهو ببغاء أزرق كبير تركه أصحاب البيت العرب، الفيلم من تمثيل هند صبري وأشرف برهوم.

ومن المغرب، تقدّم المخرجة كريمة زبير فيلمها «خلف الجدار»، في عرضه العالمي الأول. ويأخذ الفيلم مشاهديه في رحلة مؤثرة عن (نادية) وهي طفلة في الخامسة من عمرها، تقطن في حي صفيحي على هامش الدار البيضاء، خلف جدار عازل مُشيّد من طرف السلطات المغربية. تقترب (نادية) من دخول المدرسة، ما يشكّل هاجساً لوالديها العازمين على حمايتها والحفاظ على سلامتها وبراءتها من الخطر المُحدق بها وبأطفال الحي كلهم، ذات يوم يصبح الجدار العازل محطّ اهتمام السلطات المحلية، فما الدافع لهذا الاهتمام المفاجئ. وتقدم المخرجة السودانية وكاتبة السيناريو مروى زين فيلمها السابع «أسبوع، ويومين»، في عرضه العالمي الأول، ويروي الفيلم قصة الزوجين (إبراهيم) و(ليلى) اللذين يعانيان محاسن ومساوئ الحمل، ومشاعر الشك التي تراودهما، والقرارات الكبيرة التي يتعيّن عليهما اتخاذها. يقوم ببطولة الفيلم ياسمين رئيس وعمرو صالح. من جهته، قال مُبرمج الأفلام القصيرة في «دبي السينمائي» صلاح سرميني: «يُعدّ المهرجان مركزاً لازدهار الثقافة السينمائية في المنطقة، وعلى الصعيد الدولي، وهو وجهة للمتخصصين وصانعي الأفلام وجميع عشاق السينما. ويعكس ارتفاع المنافسة لهذا العام في مسابقاته قوة المواهب الإقليمية، ومنها أفلام المهر القصير، الذي سيعرض مجموعة من القصص المحفزة والمشوقة للجمهور».