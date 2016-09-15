نسخة عربية من «نجوم الغد» في «دبي السينمائي»

أعلنت مجلة «سكرين إنترناشونال» أمس، عن إطلاق النسخة العربية من برنامج «نجوم الغد» (ستارز أوف تومورو)؛ منصة المواهب الناجحة في المملكة المتحدة وأيرلندا، خلال «مهرجان دبي السينمائي الدولي» في دورته الـ13، التي تُقام بين 7 و14 ديسمبر المقبل في مدينة جميرا، مقر المهرجان.

شيفاني بانديا فرصة مهمة قال ماتْ مولر محرر «سكرين إنترناشونال»: «يمثل إطلاق البرنامج فرصة مهمة لتحديد نجوم الغد الموهوبين في المنطقة. وشهدت صناعة السينما المحلية نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، من هنا شعرنا بأنه الوقت المثالي لكي نقدم مبادرتنا هنا لنسهم في ذلك، ونحن سعداء بالإعلان عن (نجوم الغد) خلال (دبي السينمائي)».

ويعدّ المهرجان منصة مثالية لتقديم نسخة خاصة بالشرق الأوسط من برنامج «نجوم الغد» بعد 12 عاماً من تسليطه الضوء على المواهب الناشئة في المنطقة. وسيوفر البرنامج منصة عالمية، يعلن ويسوق من خلالها لممثلين ومخرجين عرب واعدين، من المتوقع لهم أن يحققوا نجاحات باهرة في المهرجان والساحة الدولية خلال الأعوام المقبلة.

وسيتم اختيار المرشحين النهائيين من مختلف أنحاء المنطقة خلال الأشهر المقبلة، على أن يعلن عن القائمة النهائية للمرشحين من ممثلين ومخرجين خلال دورة المهرجان في شهر ديسمبر المقبل.

أُطلق برنامج «نجوم الغد» قبل 13 عاماً في المملكة المتحدة، وشهد العام الماضي الإعلان عن «نجوم الغد»، من «سكرين إنترناشونال»، خلال «مهرجان لندن السينمائي»، المنظم من قبل «معهد الأفلام البريطاني». ويملك البرنامج سجلاً حافلاً باكتشاف المواهب البريطانية والأيرلندية، مثل بندكت كومبرباتش، وإيميلي بلانت، وجيمس ماكافوي، الذين اختيروا خلال دورته الأولى في عام 2004.

وبعد نسخة «نجوم الغد»، أطلقت نسخة «سكرين ستارز أف تومورو»، الذي شهد ظهور نجومٍ فازوا بجوائز الأوسكار مثل إيدي ريدماين، وكاري موليغان، وتوم هيدليستون، وروبرت باتنسون، وجون بوييغا، إضافة إلى المخرجين أندرو هايغ، وأندريا أرنولد، وكورين هاردي، وستيفن فينغلتون. وتعدّ النسخة العربية من برنامج «نجوم الغد» بمثابة التزام مشترك بين «سكرين إنترناشونال» و«مهرجان دبي السينمائي الدولي» لدعم وتشجيع المواهب الناشئة في العالم العربي. وسيوفر المهرجان المنصة المثالية لإطلاق البرنامج نظراً إلى المشاركة المجتمعية الملحوظة في دوراته، إضافة إلى خبرته في هذه الصناعة وموقعه الريادي. وقالت المدير الإداري لـ«مهرجان دبي السينمائي الدولي» شيفاني بانديا: «نحن سعداء جداً بإطلاق النسخة العربية من برنامج (نجوم الغد)، الذي تبنته مجلة (سكرين إنترناشونال)، كونه سيقدم فرصاً كبيرة لدعم المواهب السينمائية الواعدة إقليمياً. لقد قدمنا عدداً كبيراً من المواهب الناشئة بالمنطقة منذ انطلاقة (مهرجان دبي السينمائي الدولي) في عام 2004، وكانت مهمتنا دائماً دعمهم ومساعدتهم للوصول إلى النجومية والساحة الدولية، من هنا كلنا ثقة بأن إطلاق البرنامج الجديد سيعزز ويسهم في تحقيق ذلك».