«الأفلام الدينية».. هل توقّف العـرب عند «الشيماء» و«الرسالة»

بين «الرسالة» و«الشيماء» و«هجرة الرسول» ومجموعة قليلة من الأفلام الدينية القديمة، مازالت تنحصر مظاهر احتفالات القنوات العربية بالمناسبات الدينية المختلفة، إذ مازالت هذه القنوات على مدى سنوات تعيد عرض مجموعة محدودة من الأفلام حتى بات عرضها طقساً من طقوسها للاحتفال بالمناسبات الدينية المختلفة، مثل بداية العام الهجري، والمولد النبوي، وعيد الفطر، وعيد الأضحى، رغم أن المشاهد حفظها عن ظهر قلب.

اللافت أن معظم هذه الأفلام أنتجت في فترتي الستينات والسبعينات من القرن الماضي، ومنذ ذلك الوقت لم تقدم شركات الإنتاج السينمائي العربي أعمالاً تذكر استطاعت أن تصل إلى المشاهد، وتنافس الأفلام القديمة في العرض على الشاشات العربية.

تكرار عرض الأفلام الدينية القديمة لا يعني بالضرورة جودتها؛ فمع التقدم التكنولوجي وتطور الحياة لم تعد هذه الأفلام مقنعة للمشاهد الذي بات يرى فيها قدراً كبيراً من السذاجة في الطرح والتنفيذ، وأضحت الطريقة التي يظهر بها الكفار في هذه الأفلام محل تندر من قبل المشاهدين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يظهر «الكفار» في غالبية هذه الأفلام في صورة نمطية متكررة يضعون فيها «مكياجاً» يظهرهم بوجوه بشعة وشعور كثة ويتحدثون بطريقة منفرة، أما ثيابهم فهي سوداء اللون في مقابل المسلمين الذين يرتدون ملابس بيضاء، ويتحدثون بمودة وطيبة، وهي مقابلة سطحية وغير واقعية، ومن الصعب أن يقتنع بها المشاهد في الوقت الحالي، بالإضافة إلى احتواء بعض هذه الأفلام على أخطاء ومغالطات تاريخية خصوصاً في ما يتعلق بالسير الذاتية للشخصيات؛ كما في فيلم «الشيماء أخت الرسول».

في المقابل؛ حققت هذه الأفلام جماهيرية كبيرة وقت عرضها لأسباب متعددة؛ منها مشاركة عدد كبير من نجوم التمثيل فيها، وتقديم أغنيات قوية ارتبطت في وجدان المشاهدين كما في فيلم «رابعة العدوية» الذي أدت أغانيه الفنانة أم كلثوم، وفيلم «الشيماء» التي قدمت أغنياته سعاد محمد، بالإضافة إلى أن غالبية هذه الأفلام تتناول قصص تحول بعض الشخصيات المعروفة من الكفر إلى الإسلام وتقديمها في إطار اجتماعي عاطفي يلامس مشاعر المشاهدين، خصوصاً في استعراضه لمعاناة العبيد والمستضعفين.

جمود الإنتاج

ترجع حالة الجمود التي يعيشها الإنتاج السينمائي للأفلام الدينية منذ سنوات طويلة إلى أسباب عدة في مقدمتها حسابات المكسب والخسارة، فقديماً في الخمسينات والستينات كان من المقبول أن تعرض الأفلام الدينية في دور السينما، وأن تجد إقبالاً جماهيرياً، لكن في الوقت الحالي، وفي ظل المزاج المتقلب لجمهور السينما، أصبح صنّاع الأفلام يحجمون عن تقديم هذه النوعية من الأفلام لما تتطلبه من كلفة إنتاجية مرتفعة، سواء لتوفير أجواء مناسبة للأحداث، أو إيجاد الحشود والتجمعات الكبيرة التي تحتاج إليها في الغالب، بالإضافة إلى توفير الملابس والإكسسوارات التي تعبر عن فترات إنتاج هذه الأفلام.

في المقابل؛ من الصعب توقع أن تتمكن الأفلام الدينية من تحقيق إيرادات تغطي هذه الكلفة الضخمة، وهو ما يجعل المنتجين يخشون خوض هذه المغامرة. وزاد من صعوبة الأمر تقلص دور الحكومات في المساهمة في الإنتاج السينمائي بعكس ما كان يحدث في فترات سابقة، فلم تعد هناك شركات إنتاج سينمائية حكومية تتولى إنتاج مثل هذه الأعمال التي تحمل رسائل للمجتمع.

ورغم أن العامل الاقتصادي يمثل سبباً رئيساً في توقف إنتاج أفلام دينية، فإن هناك عوامل أخرى تسهم في ذلك؛ منها تشدد الرقابة في التعامل مع الأعمال الدينية، ووجود أكثر من جهة رقابية يحق لها إبداء رأيها في الفيلم وفق معايير متعددة، وهو ما يذكر بالصعوبات التي واجهها إنتاج فيلم «الرسالة» للمخرج الراحل مصطفى العقاد، فرغم أن الفيلم يمثل علامة فارقة في إنتاج الأفلام الدينية، وما تميز به من مستوى فني عالمي، إلا أنه قوبل برفض التمويل من دول مختلفة، وعقب الانتهاء منه تم منع عرضه في عدد من الدول العربية.

«بلال»

المفارقة أن الأفلام الدينية غابت عن الساحة في الدول العربية، لكنها لم تغب عن الإنتاج العالمي، فقد شهدت السنوات الأخيرة الماضية عرض عدد من الأفلام العالمية ذات الطابع الديني أو المستمدة من قصص دينية من أبرزها فيلم «آلام المسيح» الذي قدمه المخرج والممثل ميل غيبسون عام 2004، وكان محل جدل واسع حول العالم، وكذلك فيلم «نوح» الذي قدمه المخرج دارين أرنوفسكي عام 2014، وقام ببطولته الفنان راسل كرو.

حالياً تشهد دور العرض تجربة مبشرة لإنتاج الأفلام الدينية من خلال فيلم الرسوم المتحركة السعودي «بلال» الذي يتناول قصة حياة بلال بن رباح مؤذن الرسول، ويتميز الفيلم بضخامة إنتاجه وبمستواه الفني العالمي، وهي مقومات قد تساعده على تحقيق نجاح جماهيري يشجع بقية المنتجين على تقديم تجارب مشابهة وإعادة الحياة مرة أخرى إلى مجال إنتاج الأفلام الدينية.