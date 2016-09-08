«دونت بريث» يوقع اللصوص في المصيدة

تكاد أفلام غزو المنازل تشكل خطاً سينمائياً فرعياً مستقلاً في سينما الرعب أو الإثارة، حيث لم تتوقف هوليوود عن إنتاجها منذ خمسينات القرن الماضي. غزو المنازل في السينما بدأ يحقق شعبية في أوساط الجمهور في السبعينات، واستمر في ذلك حتى أوائل الثمانينات، لكن عندما صنع مخرج أفلام الرعب الراحل ويس كريفن كلاسيكيته، «أنايتمير أون إلم ستريت» عام 1984، أعاد تدشين حقبة جديدة في سينما الرعب سميت (Slasher Films).

- «في السينما لا شيء يندثر للأبد، وهناك عودة لكل شي، وهذا ما حدث مع أفلام غزو المنازل». - «اندثرت سينما غزو المنازل في الثمانينات والتسعينات، بل وأصبحت مزحة ومادة لأفلام هزلية».

نتيجة لذلك اندثرت سينما غزو المنازل في الثمانينات والتسعينات، بل وأصبحت مزحة في السينما ومادة لصنع أفلام هزلية، كما شاهدنا في أفلام هوم ألون، وذا كيبل غاي.

لكن في السينما لا شيء يندثر للأبد وهناك عودة لكل شي، وهذا ما حدث مع أفلام غزو المنازل في بداية الألفية الجديدة عندما صنع ديفيد فينشر فيلم «غرفة الذعر»، الذي تميز بفنيات عالية جداً، وقصة تتميز بتفاصيل ذكية من ناحية احتوائها على استراتيجيات وقراءات كل طرف للآخر.

الضربة التالية بالنسبة لهذه الأفلام جاءت من فيلم «الغرباء» عام 2008، الذي حقق نجاحاً كبيراً، وعلمت الاستوديوهات في هوليوود أنها قريبة جداً من إعادة الاعتبار لهذه الأفلام وبعد خمسة أعوام، ظهر منتج أفلام اسمه جيسن بلام، (الإمارات اليوم 11 يوليو)، لعب دوراً مهماً في إعادة إطلاق حقبة ذهبية جديدة لهذا الصنف من خلال فيلم «التطهير» عام 2013.

بعد «التطهير»، كان هناك فيلم آخر مهم وهو «يو آر نيكست» في العام نفسه، وبهذا الفيلم دخلت أفلام غزو المنازل مرحلة ازدهار جديدة. بغض النظر عن فيلمين متواضعين هما (Knock Knock ) و( No Good Deed)، شهد العام الجاري صدور فيلمين ناجحين هما (Hush )، و(Don’t Breathe ) أو «لا تتنفس».

هذه الأفلام أسهمت في خلق عصر نهضة لأفلام غزو المنازل ولو تمكن صنّاع الأفلام من دعمها بمزيد من الأفكار الأصلية، فإنها بالتأكيد ستتجاوز الاتجاهات الأخرى في هذا الصنف، مثل أفلام Slasher وأفلام الكائنات ما فوق الطبيعية.

«لا تتنفس» لايزال حتى لحظة كتابة هذه السطور متصدراً شباك التذاكر الأميركي، ولم يتمكن أي من الإصدارات الجديدة إزاحته من القمة، وكذلك يتمتع بحضور جيد جداً في الصالات المحلية، على الرغم من أنه يتجه لدخول الأسبوع الثالث.

قصة «لا تتنفس» تعيد إلى الأذهان قصة فيلم Wait Until Dark أو «انتظر حلول الظلام» عام 1967، من بطولة أودري هيبرن عن ربة منزل عمياء يقتحم منزلها ثلاثة أشخاص يبحثون عن هيروين. كذلك «لا تتنفس» عن ثلاثة أشخاص يخططون لاقتحام منزل رجل أعمى في ديترويت لسرقة 300 ألف دولار، ومن هذه النقطة يفترق الفيلمان. العصابة مكوّنة من شابين وشابة، الأول موني (دانيال زوفاتو)، والثاني آليكس (دايلان مانيت)، وروكي (جين ليفاي). ونشاهد الثلاثة يخططون جيداً للعملية، خصوصاً أن المبلغ المستهدف ضخم، ويمكنهم التوقف عن سرقات المنازل بعد هذه العملية، والسبب الثاني أنه لم تعد هناك بيوت تستهدف في المنطقة. لا نعلم إن كانت مصادفة أو مقصودة، لكن ديترويت من الولايات المتأثرة بشدة من الأزمة المالية العالمية، وظهرت من خلال الفيلم كمدينة أشباح. موني صعلوك حاد المزاج وواضح أنه لن يتوقف عن السرقات حتى لو افترقت العصابة، صديقته روكي تعاني من أمها المتسلطة وبحاجة إلى المبلغ للهروب مع شقيقتها الصغيرة إلى كاليفورنيا لبدء حياة جديدة. وآليكس واقع في حب روكي ويريد تسهيل المهمة، خصوصاً أن والده يعمل في شركة صناعة الأقفال، وهي التي زودت المنزل المستهدف بالأقفال والشفرات الإلكترونية. تكتشف العصابة أثناء دراستها الهدف أن الرجل (ستيفن لانغ) حارب في العراق وفقد بصره لإصابة عينه بشظية، ويعيش في المنزل لوحده بعد أن قتلت ابنته في حادث دهس، تسببت به فتاة من عائلة ثرية والمبلغ الذي قبضه كان في إطار تسوية مع تلك العائلة. كل ما عليهم فعله هو تخدير كلب الحراسة، وإطلاق غاز كلوروفورم في غرفة الرجل الأعمى وهو نائم قبل الشروع في العملية. لكن ليس بتلك السهولة، وإلا لن يكون لدينا فيلم! «لا تتنفس» نجح كثيراً في العبور إلى خط نهايته دون تكرار ما يحصل عادة في الأفلام الأخرى المشابهة، لكنه لم يتمكن من الصمود وتعثر بشدة في ألغام الكليشيهات في نهايته، بل بالإمكان القول إن نهايته هي أكبر كليشيه.

ذلك لا يعني أن الفيلم سيء، بالعكس هو جيد جداً، ويتمتع بتمثيل ممتاز وتصوير رائع ومفاجآت كبيرة، وحتى مطارداته مصنوعة بشكل مبتكر، حيث إن على العصابة ألا تتنفس لأن الرجل معتمد على حاسة السمع في تعقبهم، وتلك في حد ذاتها نقطة مثيرة للاهتمام استغلت بصورة جيدة، رغم أن كان بالإمكان استغلالها بصورة أفضل.

من العناصر المثيرة للاهتمام في الفيلم عدم وجود بطل واضح نرتبط أو نتعاطف معه، شخصية موني سطحية جداً، والمشاهد الذي يحفظ المعادلة التي ترتكز عليها هذه الأفلام سيعلم بالضبط مصير هذه الشخصية. آليكس وروكي يستحقان بعض التعاطف، لكن ليس كثيراً بسبب جشعهما وهذا العامل تحديداً هو الذي يحرك قصة الفيلم. أما الرجل الأعمى فليس ضحية بالضبط ولديه سر يحتفظ به في المنزل. هناك مشهد يستحق التوقف عنده ونظن أنه غلطة، الرجل الأعمى يحتفظ بقصاصة من صحيفة في منزله عن خبر يتعلق بمقتل ابنته، ولا نعلم كيف يحتفظ به وهو أعمى لا يستطيع القراءة!

نقطة ثانية، لماذا يفرغ المسدس من الرصاص عندما تكون هناك شخصية جاهزة للقتل في المشاهد الأخيرة؟ الجواب: «لأن المخرج يريد استخدامها لاحقاً في المشهد الأخير!». نقطة ثالثة، بعد جولات من المطاردات داخل المنزل، يتمكن آليكس وروكي من تقييد الرجل، لكنه يظهر فجأة في المشهد الأخير دون أي تفسير!

هذا الفيلم جيد جداً وتلك الأخطاء والكليشيهات لن تؤثر فيه كثيراً، ففي نهاية المطاف هو مسل جداً وحابس للأنفاس، ولن يكون منسياً، لأن لحظات الفزع فيه كلها حقيقية ومترابطة ومبتكرة.