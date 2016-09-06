برايان كرانستون يحارب المخدّرات في «المتسلّل»

عالم هوليوود لا يخضع للقوانين المتعارف عليها في حياتنا اليومية، فالمعروف أن الممثل أو الممثلة عليه إثبات نفسه في أداء أدوار ثانوية قبل أن يؤدي بطولة منفردة، وهذا الأمر ينطبق على جميع الممثلين والممثلات تقريباً دون استثناء، ويستغرق الأمر 10 سنوات على الأقل، ويكون الممثل لايزال في بداية عمره.

لكن الحالة الغريبة لدينا هنا هو الممثل برايان كرانستون الذي اشتهر بعد وصوله سن الستين! كرانستون ممثل قديم، لكنه محصور في أدوار مساعدة تلفزيونياً وسينمائياً خلال العقود الماضية، ولم يتوهج نجمه إلا بعد أدائه بطولة المسلسل التلفزيوني الشهير Breaking Bad أو «الانحراف» الذي أنتجته شبكة AMC من 2008 إلى 2013، وحقق نجاحاً هائلاً على مستوى العالم

* شخصيات في الفيلم تظهر ثم تختفي ثم تعاود الظهور مجدداً لأسباب غريبة. * في عالم هوليوود يحبّون قلب الأمور رأساً على عقب من أجل فكرة جديدة. * هل تكفي 127 دقيقة لسرد أهم عملية إسقاط عصابة مخدّرات في تاريخ أميركا؟ حابسة للأنفاس الفيلم يحوي بعض اللقطات الجيدة الحابسة للأنفاس، وتلك نقطة تحسب لصالح مخرجه الذي يعلم كيف يوظف هذا العنصر جيداً في عمله. إذا كنتم تبحثون عن عمل ترفيهي واقعي بعيداً عن إزعاج الأبطال الخارقين وضجيجهم، فهذا الفيلم مناسب جداً للمشاهدة.

بعدها فقط استيقظت الاستوديوهات في هوليوود على الحقيقة الجديدة، وهي وجود ممثل محترف جديد بالنسبة لهم لأداء أدوار البطولة المطلقة، وهكذا انهالت عليه الطلبات سينمائياً، لكنه لم يكن متفرغاً بسبب التزامه بتصوير حلقات المسلسل المذكور آنفاً، وبعد انتهائه كان من أبرز أعماله، حتى الآن، أفلام سير ذاتية، مثل «ترامبو» وهذا الفيلم.

أيضاً من الحقائق الطريفة في عالم هوليوود أنهم يحبون خلط الأوراق وقلب الأمور رأساً على عقب من أجل الخروج بفكرة جديدة، وكذلك يميلون إلى سجن ممثل ما في مجموعة أدوار متشابهة (هاريسون فورد ومايكل دوغلاس وجوليا روبرتس في التسعينات، وميليسا مكارثي في هذه الحقبة، وتومي لي جونز منذ التسعينات إلى اليوم!)، لكن مع كرانستون فإن الحالة تختلف، حيث إنه في المسلسل المذكور هنا جسد شخصية وولتر وايت مدرس الكيمياء المصاب بالسرطان الذي اكتشف أنه يتمتع ببراعة هائلة في صنع المخدرات، وشيئاً فشيئاً دخل هذا العالم وأصبح ذو باع طويل فيه! أما كرانستون هنا فهو يحارب المخدرات، أي إنه على الطرف الآخر من المعادلة، إلا أن المسلسل والفيلم يشتركان في كونه يخترق عصابات المخدرات، وهذه أظرف نقطة تتعلق بالفيلم والممثل معاً.

فيلم The Infiltrator أو «المتسلّل» مقتبس من كتاب بالاسم نفسه يستند إلى أحداث حقيقية وقعت في عقد الثمانينات في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغن، عندما اخترق عميل الحكومة الأميركية السري، روبرت مازور، شبكة المخدرات الكولومبية التابعة لزعيمها الشهير بابلو إسكوبار، وهي الشبكة الأكبر في العالم، تحت اسم مستعار هو بوب موزيلا.

موزيلا، حسب القصة الوهمية التي صدقها رجال العصابة، هو رجل أعمال أميركي متخصص في عمليات غسيل الأموال، وهو بالضبط ما تحتاجه أي شبكة تتاجر في المخدرات. بعد ذلك يتعمق مازور/‏‏‏‏ موزيلا داخل الشبكة ويسقط مجموعة من أهم الأسماء فيها، بالإضافة إلى «بنك الائتمان» والتجارة الدولي الذي يمتلك بطرق مخالفة للقانون أسهماً في «بنك فيرست» أميركان في العاصمة واشنطن في عملية ضخمة أطلق عليها اسم «أوبريشن سي تشيس»، وتعتبر الأضخم والأكثر نجاحاً في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية.

في الفيلم نرى جانبين من حياة مازور، الجانب الحقيقي هو رجل حنون ومحب لزوجته إيف (جولييت أوبري) وعائلته. ثم نرى الجانب السري عندما يتحول إلى موزيلا، رجل الأعمال الثري وخطيبته كاثي إرتز (الألمانية دايان كروغر)، وهي أيضاً عميلة سرية حكومية متخفية مثله.

من المحسوبين على الجانب السري كذلك المخبر إمير أبرو (جون ليغويزامو في أحد أفضل أدواره). إمير في الفيلم هو المنقذ والمقنع وصاحب العلاقات المتشعبة الذي يسند موزيلا عندما تسوء الأمور.

المخرج براد فورمان أخرج الفيلم من نص كتبته والدته إلين براون فورمان، وحاول إضفاء الكثير من العناصر الفنية بالتصوير والأغاني (كلمات الأغاني تتماشى مع سياق الأحداث)، وتلك هي طريقة مارتن سكورسيزي المعروفة، لكن فورمان تورّط في المعادلة ولم يستطع لا كسرها ولا إضافة جديد إليها.

المشكلة أن فيلم فورمان يأتي بعد عقود من أفلام سطرت الحقبة الذهبية لسكورسيزي، مثل غود فيلاز وكازينو والطيار وذا ديبارتد، وهي الأفلام التي صنع سكورسيزي المعادلة من خلالها، ونتيجة لذلك فإن الذي يشاهد «المتسلّل»، اليوم، يعلم أنه لا يشاهد جديداً، بل إن هذا الفيلم يبدو خجولاً في طرحه مقارنة بالأفلام المذكورة.

هناك أيضاً مشكلة فنية تتعلق بتوازن الفيلم وتتابع أحداثه، ويبدو أن شيئاً ما حدث في غرفة المونتاج، من الصعب القول كم عدد المشاهد المحذوفة لأسباب ربما تتعلق بطول الفيلم، لكن النتيجة انعدام واضح في تماسك الفيلم (لقطة تابوت صغير بحجم اليد مغطى بالدماء يصل إلى بريد موزيلا من جهة غير معلومة)، من الواضح أنها صوّرت، ثم كان هناك قرار بعدم إظهار ما يحويه التابوت.

شخصيات في الفيلم تظهر ثم تختفي ثم تعاود الظهور مجدداً لأسباب غريبة لم يكن لها داعٍ، كأن المخرج فكك الفيلم وأعاد مونتاجه مرات عدة قبل أن يستقر على هذه النسخة. المشكلة أثرت كذلك في مدة الفيلم بالنسبة لحجم القصة والشخصية، نحن نتحدث عن أهم عملية إسقاط عصابة مخدرات في تاريخ أميركا، فهل تكفي 127 دقيقة لسردها بكامل تعقيداتها وشخصياتها، بالطبع لا يُعقل، وهذه كانت بالضبط المشكلة مع ريدلي سكوت في فيلم «مملكة الجنة» عام 2004.

هناك كذلك مشكلة وجود نجمة بحجم دايان كروغر غير مستغلة، ولا عمل لها سوى مصاحبة بطل الفيلم وتوزيع ابتسامات هنا وهناك والظهور بتسريحات شعر مختلفة، وبذلك أصبحت عامل تشتيت انتباه ليس إلا، وكان بالإمكان جلب أي ممثلة كومبارس لتأدية هذا الدور.

نضيف إلى المذكور سابقا مشكلة أصبحت إلزامية في كل أفلام العملاء السريين! بل هي كليشيه ولا نعلم لِمَ لا يتم الاجتماع في لوبي فندق مثلاً! وطبعاً هناك النهاية المكررة عندما يتعاطف بطل الفيلم مع العصابة التي خانها!