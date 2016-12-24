إصابة النجمة كاري فيشر بنوبة قلبية على متن طائرة

نقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز عن مسؤولين في إدارة الطوارئ إن الممثلة الأميركية كاري فيشر أصيبت بنوبة قلبية، أمس، خلال رحلة على طائرة كانت متجهة من لندن إلى لوس أنجلوس وتم الإسراع بنقلها وهي في حالة حرجة إلى مستشفى بعد هبوط الطائرة.

وكانت فيشر (60 عاما) تقوم بجولة للترويج لكتاب جديد وتشتهر فيشر بدور الأميرة ليا في سلسلة أفلام (ستار وورز) أو (حرب النجوم). ولم يتسن الوصول إلى ممثلين عن فيشر على الفور للحصول على تعليق.

وأورد أيضا موقع (تي.إم.زي) المعني بأخبار المشاهير على الإنترنت وكذلك وسائل إعلام أخرى أن فيشر أصيبت بنوبة قلبية على الطائرة قبل وصولها إلى مطار لوس أنجلوس الدولي.

وأكد متحدث باسم إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس أن طاقما طبيا من إدارة الطوارئ انتظر رحلة قادمة في المطار لعلاج مريض أو مريضة من "نوبة قلبية" حيث قدم الفريق "مساعدة متقدمة منقذة للحياة" للمريض أو المريضة قبل نقله إلى المستشفى.

لكن المتحدث اريك سكوت امتنع عن تقديم معلومات عن هوية أو عمر أو حتى جنس المريض أو الظروف الأخرى مشيرا إلى قوانين السرية الطبية.

وأصدرت شركة طيران يونايتد ايرلاينز بيانا يقول إن الرحلة 935 من لندن إلى لوس أنجلوس انتظرها بالمطار طاقم طبي بعد أن أبلغ طاقم الطائرة عن راكب "غير مستجيب" للإسعافات. ولم توضح شركة الطيران اسم الراكب.

وتشير رسائل دونت على موقع تويتر من جانب الفنانة المعروفة على موقع يوتيوب أنا أكانا والتي كانت تستقل نفس الرحلة إلى أن فيشر عانت من "توقف للتنفس" بعد إصابتها بنوبة على متن الطائرة. وقال الممثل الكوميدي براد كيج في تغريدة أخرى إنه وأكانا كانا يجلسان على الجانب الآخر من فيشر وإن مسعفين أنزلوها من الطائرة.

كما نقلت محطة (إن.بي.سي نيوز) التلفزيونية عن مصادر لم تسمها إن فيشر عانت من نوبة قلبية على الطائرة وإن حالتها "لم تكن طيبة".