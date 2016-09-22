بعد الانفصال.. متحف يباعد بين تمثالي بيت وجولي

أعلن متحف مدام توسو الشهير في لندن، أمس، أنه أبعد تمثال الشمع الخاص بالنجم براد بيت عن تمثال أنجلينا جولي بعدما أعلن الزوجان الشهيران انفصالهما، ذلك حسب ماذكره موقع "سكاي نيوز".

وكان محامي جولي قال "إنها تقدمت بطلب للطلاق من بيت الذي ربطتها به علاقة عاطفية منذ 2005 وتزوجته قبل عامين".

وأوضح متحدث باسم المتحف: "تصرفنا بسرعة بناء على نبأ انفصال أنجلينا جولي وبراد بيت الذي ورد بالفصل بين تمثاليهما".

وأضاف: "تم الفصل بين تمثالي الشمع اللذين وضعا عام 2013 وأصبحا الآن على مسافة من بعضهما البعض أصبحت أنجلينا في صحبة نيكول كيدمان ووضع تمثال براد بيت قرب مورغان فريمان الذي شاركه بطولة عدد من الأفلام".