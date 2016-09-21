لهذا السبب قالت أنجلينا جولي لـ براد بيت..طلقني!

نقل موقع Page Six عن مصدر مطلع أن طلب جولي الطلاق كان بعدما علمت الأم لـ6 أبناء، ثلاثة منهم بالتبني، بأن بيت على علاقة مع النجمة الفرنسية ماريون كوتيار (40 عاماً)، التي كان يصور معها فيلماً مشتركاً في لندن.

وأحست جولي من زوجها الخيانة بحسب الموقع الذي نقل عن المصدر أيضاً أنها إثر ذلك وضعت مراقباً خاصاً أتاها بالخبر اليقين، عن وقوع الممثل الخمسيني الشهير بحب غيرها طيلة سنتين.

واللافت أن هذه المدة هي فترة الزواج التي كللت 10 أعوام قبلها من العلاقة بدأت في 2004.

كما كان للإدمان على شرب الكحول، على ما ذكره المصدر نفسه ومواقع أخرى، دور في طلب الطلاق الذي تقدمت به جولي، ومنحت شريكها السابق حق زيارة الأولاد، من غير أن تطلب نفقة.

لكن مصدراً قريباً من الممثلة الفرنسية نفى "الشائعات"، مصراً على أن كوتيار لا تزال مع شريكها الممثل والمخرج الفرنسي غيلوم كانيت.