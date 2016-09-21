دعوى قضائية تتهم الممثل جيم كاري بالقتل الخطأ لصديقته السابقة

أقام صديق الصديقة السابقة للممثل جيم كاري دعوى قضائية ضد كاري يتهمه فيها بتوفير دواء لا يصرف إلا بتذكرة طبية لكاثريونا وايت تسبب في وفاتها.

وفي بيان وصف كاري الدعوى التي تتهمه بالقتل الخطأ بأنها "عار" مضيفا "هناك لحظات في الحياة تجد نفسك فيها مضطرا للنهوض والدفاع عن نفسك للتصدي للشر في هذا العالم".

وتتهم الدعوى التي أقامها مارك بيرتون زوج وايت أمام محكمة لوس أنجلوس العليا كاري (54 عاما) "باستغلال ثروته الضخمة ووضعه كأحد المشاهير في الحصول على دواء بشكل غير مشروع وتقديمه وهو ما سبب في هذه الحالة الوفاة".

وعثر على وايت (30 عاما) وهي خبيرة تجميل أيرلندية المولد ميتة في شقتها بلوس أنجلوس في سبتمبر 2015 فيما بدا أنه انتحار.

وقال بيان كاري أيضا "لن أقبل هذه المحاولة الجبانة لاستغلالي أو المرأة التي أحببتها. مشاكل كات حدثت قبل أن ألتقي بها وللأسف فإن نهايتها المفجعة كانت خارجة عن إرادة أي أحد. آمل حقا أن يكف الناس قريبا عن محاولة تحقيق مكاسب من ذلك وأن يدعوها ترقد في سلام".

وذكر موقع (تي.إم.زي) آنذاك أن وايت وكاري كانت بينهما علاقة عاطفية متقطعة وأنهما انفصلا في الأسبوع السابق لوفاتها. وتقول دعوى بيرتون إن وايت "كانت على علاقة مع كاري" وقت وفاتها.