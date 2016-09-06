غوغل تحتفي بنجم الكوميديا فؤاد المهندس

احتفل محرك البحث العالمي، غوغل، اليوم، بالذكرى الـ92 لميلاد للفنان الكوميدي المصري فؤاد المهندس الذي توفى عام 2006.

ويعد "صانع البهجة" من أشهر ممثلي السينما المصرية والعربية حيث أنه من كبار الفنانين المخضرمين الذين تركوا بصمة في الفن المصري وخاصة الكوميدي، إذ اشتهر بتقديم الأدوار الكوميدية، وشكل ثنائيا ناجحا مع زوجته السابقة شويكار.

واشتهر الفنان الراحل فؤاد المهندس بتقديم العديد من الأعمال الفنية في المسرح والسينما والتلفزيون والراديو، كما أنه خلف كماً كبيراً من الأغاني في أفلامه ومسرحياته.

وكان البرنامج الإذاعي "ساعة لقلبك"، الذي قدمه على مدار سنوات عديدة من أشهر البرامج الفكاهية في الإذاعة المصرية.

ولد الفنان الراحل في القاهرة بحي العباسية، يوم 6 سبتمبر من عام 1924، وترتيبه الطفل الثالث في العائلة بعد أختين هما "صفية ودرية" والشقيق الرابع هو "سامي المهندس"، والده هو الدكتور "زكي المهندس" العالم اللغوي الكبير ولذلك كان منزلهم قلعة للحفاظ على اللغة العربية التي أتقنها من خلال أبيه الذي كان صاحب الفضل الأول في تنمية مواهبه الفنية حيث ورث عنه خفة الدم وحضور البديهة وسرعة الخاطر الذي ميزه في مشواره الفني.