اعتقال مغن عالمي بسبب "اعتداء بسلاح مميت"

اعتقل نجم البوب كريس براون للاشتباه في ضلوعه في اعتداء بسلاح مميت بعد مواجهة طوال اليوم وتفتيش منزله في لوس أنجلوس بعدما اتصلت امرأة بشرطة النجدة.

ونفى براون 27 عاما ارتكاب أي مخالفات في رسائل على موقع انستغرام قبل احتجازه وقال إنه استيقظ ليجد الشرطة في الخارج وإنهم بحاجة إلى إذن لدخول المبنى في حي تارزانا في سان فرناندو فالي في لوس أنجلوس.

وقال "كريس راميريز" من شرطة لوس أنجليس للصحفيين أمام منزل براون إنه سيتم اعتقاله بسبب "اعتداء بسلاح مميت" بحسب وكالة "رويترز".

ورفض "راميزيز" توضيح الاتهامات الموجهة لبراون قائلا إن التحقيق لا يزال جاريا.

وكان موقع "تي.إم.زد" وصحيفة لوس أنجلوس تايمز قالا في وقت سابق إن براون صوب سلاحا ضد المرأة.

وحاصرت الشرطة التي استجابت للاستغاثة المنزل لساعات قبل أن تحصل على إذن بتفتيشه حيث بدأت تفتيش المبنى المترامي الأطراف في المنزل.

يذكر أن براون ضلع في السابق في عدة حوادث عنف.