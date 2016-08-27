فتح "عالم برنس" للجمهور!

قال المؤسسة المسؤولة عن إدارة تركة مغني الروك الأميركي الراحل برنس إن مجمعه الفاخر بيسلي بارك الذي يضم منزله واستوديوهات في مينيابوليس سيفتح للجمهور اعتبارا من السادس من أكتوبر.

وتوفي برنس عن 57 عاما في المجمع الذي تزيد مساحته على ستة آلاف متر في أبريل بعد تناوله جرعة زائدة من مادة الفينتانيل المخدرة.

وقالت تايكا نيلسون شقيقة برنس في بيان من مؤسسة بريمر تراست التي تدير تركة المغني المقدرة بملايين الدولارات "فتح بيسلي بارك شيء كان برنس يريده دوما وسعى لذلك بشكل جاد".

وأضافت قائلة "حصل بضع مئات فقط من الأشخاص على الفرصة النادرة لأخذ جولة في المجمع خلال حياته والآن سيكون بمقدور جمهوره من مختلف أنحاء العالم التعرف على عالم برنس للمرة الأولى مع فتح أبواب هذا المكان المدهش".