المقياس الحقيقي لجودة التفتيش

نهدف في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك إلى تسخير الإمكانات كافة في خدمة المجمتع، وتوفير بيئة اقتصادية آمنة تعكس صورة مشرفة عن الوضع الاقتصادي في إمارة دبي، جدير بالذكر أن القطاع يعمل بين الحين والآخر على ابتكار طرق جديدة، من أجل توعية التجار والمستهلكين بالقوانين واللوائح، ما يسهم في توطيد العلاقات بين المتعاملين، وزيادة ثقة المستهلكين بالتجار في إمارة دبي.

• «هناك العديد من المشروعات التي تم إطلاقها من أجل تعزيز مبدأ الالتزام التجاري في دبي».

وهناك العديد من المشروعات التي تم إطلاقها، من أجل تعزيز مبدأ الالتزام التجاري في الإمارة وترسيخه في أذهان التجار. فنحن في «اقتصادية دبي» نهدف إلى الوصول لأقل عدد من المخالفات بغض النظر عن زيادة عدد الزيارات التفتيشية على المنشآت التجارية، وقد أسهم مشروع المفتش الذاتي في زيادة وعي التزام المجموعات التجارية في الإمارة، حيث تم تدريب وتأهيل الموظفين التابعين للمجموعات التجارية بالقوانين والاشتراطات الخاصة بمزاولة الأعمال في الإمارة، كما تم وضع برنامج تحفيزي للمجموعات التجارية الملتزمة بالقوانين والاشتراطات، بناءً على نتائج الزيارات التفتيشية بعد فترة التأهيل والتدريب.

وأطلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الأعوام السابقة مبادرة «المنشآت الصديقة للمستهلك»، التي يتم من خلالها اختيار المنشأة التجارية صاحبة أعلى تقييم من المستهلك من حيث الأسعار وجودة تقديم الخدمة وغيرها من المعايير، إذ أسهمت المبادرة في زيادة التزام المنشآت التجارية بالقوانين، وذلك لحرصها على التميز في تقديم الخدمات وتلبية احتياجات المتعاملين لمنافسة المنشآت التجارية الأخرى ونيل ثقة المستهلكين.

وأضف إلى ذلك مبادرة «تفتيش السعادة»، التي يتم من خلالها توعية المنشآت التجارية الجديدة التي لم يتم زيارتها مسبقاً بالقوانين واللوائح، ومنحها مهلة لتقوم بإزالة أسباب المخالفة والعمل على تصحيح وضعها.

ولاتزال مشروعاتنا التوعوية مستمرة، فنحن في دائرة التنمية الاقتصادية نؤمن بأن الالتزام التجاري ووعي التجار والمستهلكين بالقوانين واللوائح يحقق المنفعة للتاجر والمستهلك وجميع أفراد المجتمع، وأن الوعي بالقوانين وقلة المخالفات هما المقياس الحقيقي لكفاءة وجودة التفتيش لدينا وليس العكس.

مدير تطوير العمليات الرقابية