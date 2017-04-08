"بلووم العقارية" تطرح 225 شقة للتأجير بمنطقة مارينا البطين في أبوظبي

طرحت "بلووم العقارية" - إحدى الشركات التابعة لـ"بلووم القابضة" والمتخصصة في تطوير المجتمعات المتكاملة والمستدامة - اليوم 225 شقة سكنية للتأجير ضمن بلووم مارينا المشروع الواقع على الواجهة البحرية بمنطقة مارينا البطين في أبوظبي.

ويوفر بلووم ريزيدنس الذي يتألف من برجين سكنيين ملاصقين لفندق Edition شققاً سكنية واسعة وعصرية تتراوح أحجامها بين غرفة وغرفتين وثلاث وأربع غرف نوم.

وتوقع سامح مهتدي الرئيس التنفيذي للشركة ان يشهد المشروع طلبا قويا من المستأجرين المحتملين على الوحدات السكنية خاصة وانه يقدم لساكنيه أفضل مزايا الحياة العصرية في المدن.

ويحتضن مشروع بلوووم مارينا أيضاً فندقاً من فئة الخمس نجوم ويضم 200 غرفة فندقية مع 57 شقة فندقية فخمة فيما يمتد هذا المشروع متعدد الاستخدامات على مساحة 41797 مترا مربعا ويبلغ إجمالي المساحة المبنية 150 ألف متر مربع كما يوفر 850 موقفاً للسيارات لمزيد من الراحة للمقيمين والزوار إضافة إلى 3000 متر مربع من محلات التجزئة والنوادي الصحية والمطاعم والمقاهي الراقية المطلة على الواجهة البحرية.

ومن المقرر أن يتم افتتاح الفندق في بلووم مارينا خلال الربع الأخير من عام 2017 وسيتم تشغيله تحت العلامة الفندقية (Edition) وهي أحدث مشروع مشترك لإدارة فنادق البوتيك بين الشركة الأمريكية لتطوير العقارات والفنادق "شراجر" و"ماريوت الدولية".

ويجري حالياً إدارة أربعة فنادق تحت علامة (Edition) في مدن اسطنبول ولندن وميامي بيتش ونيويورك .. وسوف يكون فندق بلووم مارينا أول منشأة فندقية تديرها هذه العلامة التجارية في منطقة الشرق الأوسط.

يشار إلى أن "بلووم القابضة" تضم تحت مظلتها مجموعة من الشركات المتخصصة في تطوير مجمعات متكاملة ومستدامة توفر أنماطاً معيشية عصرية وراقية.