أفضل 8 شواطئ عالمية للزيارة خلال 2017

استعد للانطلاق إلى عدد من أفضل وأجمل الشواطئ في العالم، سواء كنت من محبي السباحة والتمتع بالمناظر الطبيعية، أو تبحث عن شواطئ رائعة، ستجد هنا ما سيناسبك، حيث يقدم لك خبراء شركة «هوليداي مي» قائمة بعدد من أفضل الشواطئ في العالم للزيارة خلال 2017.

1. شاطئ White Haven، أستراليا: من أنقى الشواطئ الرملية حول العالم، حيث يتناغم الرمل الأبيض مع المياه الزرقاء. ويقدم الشاطئ مجموعة من الأنشطة ووسائل الترفيه، إضافة إلى رحلة للحاجز المرجاني الموجود في مياهه.

2. شاطئ Punalu’u، هاواي: تتميز شواطئ هاواي في الولايات المتحدة بالروعة، لكن لهذا الشاطئ وضع خاص، حيث ترتدي رماله اللون الأسود، نتيجة لتقابل الحمم البركانية مع مياه المحيط الباردة. ورغم صعوبة السباحة في مياهه الصخرية، إلا أن الجلوس على الشاطئ تجربة لا تنسى.

3. «خليج ترنك» Trunk، «جزيرة فيرجين»: يعد شاطئ «خليج ترانك»، في «جزيرة فيرجين» في الولايات المتحدة، مكاناً مثالياً للراغبين في الاسترخاء والراحة، إذ يعتبر من أكثر الشواطئ هدوءاً.

4. شاطئ Anse Source d’argent: يقع في جزيرة «لاديغو» في سيشل. ويمتاز بالرمال الصافية المحاطة بالمياه الزرقاء المتلألئة. ويمكنكم الاستمتاع بالأنشطة البحرية، مثل الغوص لمشاهدة الشعاب المرجاية أو الجلوس والاسترخاء تحت أشعة الشمس.

5. شاطئ Nungwi، جزر زنجبار: يقع هذا الشاطئ على المحيط الهندي، ويتميز برماله البيضاء والناعمة.

6. شاطئ Harbour، جزر البهاما: يقع في الشمال الشرقي لجزيرة Eleuthera، وتكسو الرمال الوردية الحالمة مساحاته. ويعد هذا الشاطئ من أكثر الأماكن المحببة لعشاق البحر والطبيعة.

7. شاطئ Dreamland، مقاطعة بالي بإندونيسيا: اكتشفت هذه التحفة الجمالية في السبعينات، ومن ذلك الوقت أصبحت محط أنظار العديد من الراغبين في التمتع بجمال البحر المتلألئ، والاسترخاء على الرمال الذهبية البراقة.

8. شاطئ Ipanema، البرازيل: يقع هذا الشاطئ في مدينة ريو دي جانيرو، ويعد من أكثر الشواطئ جاذبية للسياح، نظراً لجماله الطبيعي، ولكثرة الرياضات البحرية من التزلج على الماء إلى الغوص.