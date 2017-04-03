سدود الدولة تحصد 9 ملايين و400 ألف متر مكعب بعد موجة أمطار غزيرة

أعلن وزير الطاقة سهيل محمد فرج فارس المزروعي ، أن كمية المياه التي حصدتها بحيرات الحواجز والسدود في الدولة نتيجة تعرضها لموجة الأمطار التي تأثرت بها خلال الفترة من 23- 27 مارس 2017 قد بلغت حوالي تسعة ملايين وأربعة مائة ألف متر مكعب (9400000 متر مكعب) وقد تجمعت هذه الكميات في ثمانية عشر سدا ( 18 سداً ) في المنطقة الشمالية والمنطقة الوسطى من دولة الإمارات العربية المتحدة وقد كان سد البيح في إمارة رأس الخيمة والذي بني في العام 1982 قد حصد أكبر كمية من المياه نتيجة لهذه الموجة حيث تجمع في بحيرته ما يزيد عن ثمانية ملايين متر مكعب ( 8000000 متر مكعب )، تلاه سد الطويين في إمارة الفجيرة الذي حصد 800 ألف متر مكعب وكذلك تجمعت كميات من المياه في سدود المنطقة الوسطى المتوزعة في إمارة الفجيرة، وإمارة رأس الخيمة، وإمارة الشارقة, وإمارة عجمان.

وأشار بأن كمية المياه التي حصدتها سدود الدولة في هذه الفترة من هذا العام 2017 تعد جيدة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2016 حيث حصدت السدود في العام (2016) حوالي ثلاثين مليون متر مكعب والذي شهد ظاهرة مناخية فريدة تميزت بمعدلات مرتفعة في نسبة الأمطار لم تشهدها الدولة طيلة الثلاثة عقود الماضية.

وأكد المزروعي ان تلك المياه التي تم حصدها في بحيرات السدود والحواجز بالإضافة إلى مياه الجريان السطحي في الاودية سيكون لها أثر على زيادة مخزون المياه الجوفية نتيجة للتغذية المباشرة التي تتم من تسرب المياه خلال الطبقات الحصوية والحفر والشقوق إلى باطن الأرض لترفع من منسوب المياه الجوفية وتحسن الوضع المائي من حيث النوعية فضلا عما أدت إليه أمطار الخير تلك إلى اعتدال الطقس ودرجات الحرارة التي ساهمت بشكل كبير في تحسين أوضاع المياه السطحية.

وقال ان وزارة الطاقة تعمل بشكل حثيث ودؤوب للمحافظة على جاهزية وكفاءة السدود لمواجهة الفيضانات الكبيرة حيث يقوم الفريق الفني في قطاع المياه بدور فعال في تنفيذ خطة الطوارئ لمتابعة تطورات السيول والوديان على مدار الساعة والتنسيق مع الجهات المحلية في المناطق المختلفة (الشرقية، والوسطى، والشمالية).

وأكد المزروعي ان وزارة الطاقة سوف تستمر ببذل كل الجهود والمتابعة المستمرة لمشاريع السدود وفقاً لأفضل وأرقى الممارسات الدولية التي تبنتها الوزارة متمثلة في أدلة تشغيل السدود ومعايير ومواصفات السلامة القياسية في كافة المراحل من الرصد والمتابعة والتشغيل والصيانة والمحافظة على السلامة.

وأشاد الوزير بمبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة في دعمها اللامحدود لمشاريع السدود الجديدة لتعزيز البنية التحتية. وأخيرا أفاد معالي وزير الطاقة أن العدد الإجمالي للسدود والحواجز في الدولة بلغ 145 سدا وحاجزاً تقدر سعتها التصميمية 131 مليون متر مكعب وتشرف وزارة الطاقة على 101 سدا وحاجزا ساهمت في تعزيز وتحسين وتنمية الموارد المائية ودرء مخاطر السيول والفيضانات وأثمرت نتائج واضحة في تنمية وتحسين منسوب ونوعية المياه الجوفية ودرء خطر السيول والفيضانات في المناطق التي توجد فيها السدود والحواجز..