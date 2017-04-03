إكسبو 2020 دبي يكشف النقاب عن تصميم آخر منشأة كبرى للحدث-ساحة الوصل

كشف إكسبو 2020 دبي اليوم النقاب عن تصميم آخر منشأة كبرى لديه– ساحة الوصل، وهي مساحة مفتوحة تجمع بين جمال التصميم وروعته وأحدث التقنيات الابتكارية، تظللها قبة توفر تجربة غامرة وشاشة عرض ضخمة بنطاق 360 درجة.



ستكون ساحة الوصل هي المركز الرئيسي للموقع البالغة مساحته 4.38 كم مربع، وستترك الانطباع الأكبر عن إكسبو 2020 دبي لدى ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم.



وستستمر أعمال الإنشاء في ساحة الوصل، بجانب مواقع إنشاء أخرى مثل أجنحة الموضوعات في الموقع على أن تلتزم بالجدول الزمني المقرر لاستكمال جميع أعمال الإنشاء الكبرى بحلول أواخر 2019.



وستكون ساحة الوصل التي يبلغ قطرها 150 مترا مكاناً رئيسياً أثناء إكسبو وبعده، يجمع الناس من مختلف المشارب لكي تتواصل العقول، وهو ما يطمح إليه أول إكسبو يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.



ستكون ساحة الوصل همزة الوصل بين مناطق الموضوعات الثلاثة: الفرص، والتنقل، والاستدامة، وكذلك الممرات الرئيسية الأخرى مثل الممر الذي يصل مترو دبي والذي يصل جناح الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر مداخلها ومخارجها السبعة.



وعلاوة على أن الوصل هو اسم دبي القديم فإن ساحة الوصل ستخدم هذا المعنى بصورة كاملة حيث ستجسد هدف دبي في جمع الناس في إكسبو وأن يكون مكان الساحة في قلب موقع إكسبو 2020 دبي؛ وبذا تكون ساحة الوصل حقاً اسماً على مسمى.



ويتعاون إكسبو 2020 دبي مع شركة الهندسة المعمارية المعروفة عالمياً، "أدريان سميث+غوردون جيل"، للقيام بأعمال التصميم، بعدما فازت الشركة بالمناقصة التي نافست للفوز بها بعض من كبرى الشركات العالمية في هذا المجال. يذكر أن أدريان سميث كان من ضمن فريق التصميم الاستشاري الذي صمم برج خليفة الشهير في دبي.



سيغطي ساحة الوصل سقف ارتفاعه 65 متراً يتألف من قبة شكلها مستوحى من شعار إكسبو 2020 دبي. وستكون القبة شاشة عرض ضخمة بنطاق 360 درجة.



سيكون سقف القبة شفافا، وسيعمل كشاشة عرض عملاقة يمكن رؤيتها من الداخل والخارج. وستضم ساحة الوصل كذلك مجموعة من المطاعم والنوافير ومساحة خضراء تسر الناظرين.



وفي هذه المناسبة علقت معالي ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، مدير عام مكتب إكسبو 2020 دبي "لطالما ارتبطت الذكريات المميزة بأماكن مميزة. وستكون ساحة الوصل موقعا ملهما، فهو يمثل الثقافة المحلية والقيم الأسرية مع استشراف المستقبل."



وأضافت "بهذا التصميم للساحة نكون قد انتهينا من وضع تصاميم جميع المنشآت الكبرى في إكسبو 2020 دبي. ونتطلع إلى رؤية ساحة الوصل تبنى إلى جانب باقي منشآت إكسبو 2020 دبي من الآن وحتى نهاية أعمال الإنشاء."



ويستخدم تصميم ساحة الوصل تقنيات تعدل من درجة الحرارة بين ما هو تحت القبة وخارجها، وهو ما يخلق أجواء مريحة في منطقة مفتوحة.



وقال غوردون جيل الشريك المصمم في شركة أدريان سميث + غوردون جيل "نريد أن يكون إكسبو 2020 دبي وجهة عالمية استثنائية تخلب الأبصار والعقول، ولا يمكن تفويتها. ونشعر أن ساحة الوصل تجسد هذه الرؤية."



وأضاف "إننا ننشئ ساحة تمثل معلما لا يخدم شهور إكسبو الستة وحسب بل ويبقى لفترة طويلة في المستقبل.. نريد أن تكون ساحة الوصل، ذات التصميم المبتكر، رمزا يلهم أجيال المستقبل.. لا جيلنا وحسب."

ستحتضن ساحة الوصل فعاليات خلال إكسبو 2020 دبي، وبعد انتهاء إكسبو في 2021، سيكون لساحة الوصل دور جوهري في مرحلة الإرث بصورة فعلية؛ حيث ستصبح نقطة محورية للتطوير في المنطقة، مع خطط لتحويل المباني المحيطة التي تتكون من عدد طوابق يتراوح بين العشرة والثلاثة عشر إلى فنادق واستخدامات أخرى تجارية، وهو ما يتسق مع هدف إكسبو 2020 في أن يكون استخدام المنشآت متعدد الأغراض في مرحلة الإرث.



ستكون ساحة الوصل بفضل موقعها المتميز داعماً كبيراً لقطاع الفعاليات المزدهر بالفعل في دبي، حيث تتسع لاستضافة تجمعات من مئات الأفراد حتى ما يصل إلى عشرة آلاف فرد للتجمعات الكبرى مثل احتفالات اليوم الوطني.



وكانت اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي قد اطلعت على التصميم الذي قدّمته شركة "أدريان سميث آند جوردون جيل" للهندسة المعمارية وأقرّته.



وقال أحمد الخطيب، نائب رئيس- التطوير والتسليم العقاري بإكسبو 2020 دبي "ستكون ساحة الوصل مرفق خدمات عاما هو الأول من نوعه يلهم الناس في مختلف أنحاء العالم."



وأضاف "هذه مساحة تقدم- في آن واحد- تراث بلادنا ورؤيتها لمستقبل تتكامل فيه الطبيعة والابتكار التكنولوجي بصورة مستدامة."



"الساحة تعبر بصورة حقيقية عن معنى الوصل الذي يأتي تعبيرا عن التوجه الذي يجمع إكسبو من خلاله الناس من مختلف أنحاء العالم. هذا هو بحق "تواصل العقول وصنع المستقبل."



ويفتح إكسبو 2020 دبي أبوابه في 20 أكتوبر 2020 وسيسدل الستار على فعالياتها في 10 أبريل 2021. وسيكون حدث يشمل الجميع حيث سيكون بمقدورهم التعلم والإبداع وخلق قوة دافعة للتقدم مع قضاء وقت ممتع من خلال تبادل الأفكار والعمل سويا.



جدير بالذكر أن من المزمع بدء الأعمال في ساحة الوصل في وقت لاحق من العام الجاري على أن تكتمل في أواخر 2019.

