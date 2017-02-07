«أبوظبي التعاونية» تدشّن بطاقة «حيّاك»

دشّنت جمعية أبوظبي التعاونية، أمس، بطاقة الولاء «حيّاك» للمتعاملين معها تزامناً مع عام الخير، إذ حصل 100 ألف مستهلك على البطاقة خلال الأيام الـ10 الأولى لإطلاقها، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 300 ألف متعامل خلال الأشهر القليلة المقبلة، وفقاً للجمعية.

وقال الرئيس التنفيذي للجمعية، إبراهيم عبدالله البحر، في مؤتمر صحافي، إن البطاقة تتيح للمتعامل الحصول على نقطة مقابل كل درهم ينفقه في أي من فروع الجمعية، فضلاً عن فروع العلامتين التجاريتين «سبار»، و«ميغامارت».

وأضاف أنه عند وصول بطاقة المتعامل إلى 3000 نقطة، فإنه يحصل على 50 درهماً يتم خصمها من مشترياته المقبلة، مشيراً إلى أن البطاقة مجانية وتمنح المتعامل 200 نقطة فور الحصول عليها.

ولفت البحر إلى أن النقاط التي يحصل عليها المتعامل جراء عمليات الشراء، صالحة إما للاستبدال بمشتريات، أو التبرع بها لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إذ وقعت الجمعية برتوكول شراكة مع الهيئة لمصلحة محدودي الدخل.