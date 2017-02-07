253.5 مليون درهم صافي أرباح سوق دبي المالي خلال 2016

أعلنت شركة سوق دبي المالي، أمس، نتائجها المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2016.

وأفادت الشركة في بيان لها، أمس، بأنها حققت أرباحاً صافية قدرها 253.5 مليون درهم، مقابل 261 مليون درهم في العام 2015، بانخفاض نسبته 3%.

وبلغ إجمالي الإيرادات 439.3 مليون درهم، مقابل 451 مليون درهم في العام 2015، فيما توزعت الإيرادات بواقع 360.5 مليون درهم من العمليات التشغيلية، و78.8 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها.

وفي ما يخص الربع الأخير من العام 2016، فقد سجلت إيرادات الشركة ارتفاعاً نسبته 89% إلى 131.2 مليون درهم، مقابل 69.3 مليون درهم في الفترة المماثلة مع العام 2015، وارتفع صافي الأرباح بنسبة 406% إلى 78.5 مليون درهم مقابل 15.5 مليون درهم في الربع الأخير من العام 2015.

ووفقاً للبيان، فقد ناقش مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه أمس، البيانات المالية عن العام 2016، واعتمدها تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية العادية السنوية المقرر عقدها بتاريخ 13 مارس 2017، بعد التنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي، عيسى كاظم: تأثرت قيمة التداول في السوق خلال العام 2016، جراء بعض التطورات العالمية غير المواتية، لاسيما أسعار النفط وتقلبات الأسواق العالمية، ما أدى إلى تراجعها بنسبة 12% إلى 133 مليار درهم، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن سوق دبي المالي نجح إلى حد بعيد في احتواء تداعيات تلك التطورات، إذ تصدر المؤشر العام للسوق المؤشرات الخليجية خلال العام 2016، محققاً أحد أعلى معدلات النمو بين الأسواق الرئيسة العالمية بنسبة 12%.

وأضاف: سجل كل من الاستثمار الأجنبي والمؤسسي حضوراً فاعلاً بفضل جاذبية السوق الكبيرة لمختلف شرائح المستثمرين، وتطور بنيتيه التنظيمية والأساسية.وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية مثلت 45% من إجمالي قيمة التداول، فيما بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق خلال العام 2016 نحو 360.5 مليون درهم. كما سجل الاستثمار المؤسسي حضوراً لافتاً بنحو 30% من إجمالي قيمة التداول، وبلغ صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق إلى السوق نحو 2.2 مليار درهم.