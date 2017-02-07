9 % نمواً في مبيعات «إينوك» النفطية خلال 5 سنوات

حققت شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» حجم مبيعات قياسية بلغت نحو 245 مليون برميل من المنتجات النفطية، بنسبة نمو وصلت حتى 9% خلال السنوات الخمس الماضية، رغم تحديات الوضع الاقتصادي العالمي.

وأفادت المجموعة في بيان لها، أمس، بأن مجلس إدارة المجموعة ناقش خلال اجتماعه السنوي في الثاني من فبراير الجاري، برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «إينوك»، سعيد محمد الطاير، أداء العمل لمجموعة شركات «إينوك» بما فيها «دراجون أويل» لعام 2016، ووافقت على خطط وميزانية عام 2017.

وأعلنت «إينوك» أنها ستركِّز جهودها واستثماراتها في العمل على عدد من المشروعات الحيوية، مثل مشروع توسعة مصفاة «إينوك» في منطقة «جبل علي».