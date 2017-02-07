«المركزي»: قصور من ناحية إلزام البنوك بحل مشكلات المتعاملين

أوصى خبراء ماليون بسن قانون مستقل للتحكيم، للبت في المنازعات المالية والمصرفية، وينظم عملية التقاضي، لافتين إلى أن التحكيم من الوسائل المهمة لحل النزاعات عن طريق اختيار طرف ثالث لتحقيق العدالة بسرعة ومرونة.

وناقشوا خلال جلسة حوارية حول النزاعات المصرفية، نظمها مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، إشكالية اختيار المحكّم، والاشتراطات التي يجب أن تتوافر فيه، مؤكدين أن العديد من المصارف تعزف عن اللجوء إلى مراكز التحكيم، نظراً إلى قلة خبرة المحكمين في التحكيم المصرفي. وشددوا على أهمية وجود لجنة من المصرف المركزي واتحاد المصارف تكون معنية بإيجاز هؤلاء المحكمين تبعاً لهذه الاشتراطات.

إلى ذلك، أشار المصرف المركزي إلى وجود قصور من ناحية إلزام البنوك بحل المشكلات الخاصة بالمتعاملين، مقارنة ببعض الأنظمة العالمية التي تخضع المؤسسات المالية فيها لغرامات مالية في حال وجود أي شكوى حقيقية عليها.

حماية المستهلك

تسهيل فض النزاع قال المدير الشريك في شركة «غلوبل أدفوكيتس آند ليغال كونسلتنتس»، علي الهاشمي، إن تنفيذ الأحكام في المحاكم يمر بمراحل عدة، إذ تأخذ القضية فترة تراوح بين ستة أشهر و12 شهراً للتصديق على الحكم أو الإبطال، ما يعطي أفضلية لمراكز التحكيم التي تسهل عملية فض النزاع. واستعرض الهاشمي دور هذه المراكز في تحكيم القضايا الخارجية، وكيفية تنفيذ الأحكام على الأطراف خارج الدولة.

وتفصيلاً، قال نائب محافظ البنك المركزي، محمد علي بن زايد الفلاسي، إن المتعامل ليس لديه دراية كاملة وواضحة بالعقود التجارية، وهو أمر يوقعه دائماً بمشكلات قانونية.

وأضاف أن «المركزي»، وحتى يتجاوز هذه العقبة، قام منذ فترة بإنشاء وتأسيس وحدة لحماية المستهلك، للاطلاع على شكاوى المتعاملين، وتوجيه المؤسسات بتصحيحها، لافتاً إلى أن ذلك يتم بشكل إلكتروني عبر موقع المصرف المركزي، فيما تصل مدة التعامل مع الشكوى إلى 14 يوم عمل، ولابد أن يتم البت فيها، أو إعطاء رد مقنع للمصرف المركزي عليها.

أرضية قانونية

وأشار الفلاسي إلى وجود قصور من ناحية إلزام البنوك بحل المشكلات الخاصة بالمتعاملين، مقارنة ببعض الأنظمة العالمية التي تخضع المؤسسات المالية فيها لغرامات مالية في حال وجود أي شكوى حقيقية عليها، لافتاً إلى أن ذلك ليس موجوداً لدينا، نظراً لأن «المركزي» ليس لديه أرضية قانونية يستطيع من خلالها التدخل المباشر.

واستشهد الفلاسي ببعض الدول الأوروبية، التي يكون للمصرف المركزي فيها الحق في أن يعاقب بشكل مباشر بالغرامات في حال ورود أي شكوى حقيقية تأتيه من متعامل على بنك، شريطة أن يكون المتعامل على حق.

إلى ذلك، أكد الفلاسي أن التحكيم من الوسائل المهمة لحل النزاعات عن طريق اختيار طرف ثالث لتحقيق العدالة بسرعة ومرونة.

وقال إن المصرف المركزي يتابع العمليات المالية كافة، كما أنه يعد الجهة الرسمية التي تسمح بتنصيب وشغل الوظائف القيادية في المؤسسات المصرفية، للمحافظة على الكفاءات المصرفية في الدولة، مشدداً على أن «المركزي» ليس طرفاً في ما يتعلق بفض النزاعات. ودعا المتعامل إلى دراسة العقد عند إنشاء العمليات المالية، ليرى مدى وضوحه، حفظاً لحقوقه وأمواله.

قانون للتحكيم

من جانبه، دعا عضو المجلس الوطني الاتحادي، سعيد المطوع، إلى وضع قانون مستقل للتحكيم، لحل المنازعات المالية، مشدداً على أهمية التحكيم، وتميزه بالسرعة والإيجابية، لحل القضايا بين جميع الأطراف.

وأضاف أن العديد من الجهات أصبحت تطالب بمراكز تحكيمية، لافتاً إلى أنه يجب أن يكون لتلك المراكز إطار لتحديد الآليات المتخذة في اتخاذ القرار.

وأضاف أن القانون المعني يجب أن يعالج جميع جوانب النزاعات من أطراف ومحكّمين، وأن يكون هناك جهة رقابية وإشرافية تعطي التراخيص اللازمة للمحكّمين، موضحاً أن التحكيم خيار وليس إجباراً، إذ إن اللجوء إلى المحاكم أو مراكز التحكيم هو موضوع اختياري للطرف الذي يريد حل نزاعه.

في السياق نفسه، اتفق الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، محمد عبدالله، مع المطوع، قائلاً إن القطاع المصرفي يحتاج إلى تشريع لضبط عملية التحكيم، على غرار القوانين التي أصدرتها الحكومة في الفترة الماضية مثل قانون الإفلاس والإغراق. وأضاف أن هناك العديد من المصارف تعزف عن اللجوء إلى مراكز التحكيم، نظراً إلى قلة خبرة المحكمين في قضية التحكيم المصرفي، معتبراً ذلك من التحديات التي تواجه التحكيم المصرفي.

ورأى عبدالله أنه لا يوجد إنصاف كامل في عملية التحكيم، مطالباً هيئة اتحاد المصارف في دولة الإمارات بإعادة النظر في قوائم المحكّمين ومعايير اختيارهم، إذ إن معظمهم ليسوا على دراية كاملة بالقضايا المصرفية.

وشدد على أهمية تشكيل لجنة من المصرف المركزي والاتحاد المصرفي لاختيار الخبراء والمحكمين، لضمان دقة الحكم في أي نزاع أو قضية.

مركز موحد

إلى ذلك، قال رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، عبدالله دعيفس، إن من أهم توصيات المؤتمر ضرورة إصدار قانون للتحكيم في الدولة لخدمة قطاع الاستثمار، وضرورة إبراز دور مراكز التحكيم في حل القضايا بسرعة ومرونة، مع الوقوف على الاشتراطات التي يجب أن تكون في المحكّم.

وشدد دعيفس على أهمية إنشاء مركز موحد على مستوى الدولة ينظم المسألة التحكيمية في الدولة، ويعد مظلة للمراكز التحكيمية، إضافة إلى ضرورة وجود قنوات واضحة بين مراكز التحكيم والمصرف المركزي، وإيجاد منظومة متكاملة للتحكيم، للوصول إلى أفضل الممارسات التحكيمية.