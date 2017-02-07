«سمارت هوتلز» تبدأ الأعمال الإنشائية في أول فنادقها الذكية بدبي

أطلقت شركة «سمارت هوتلز» أمس، علامتها التجارية الجديدة في الدولة «فورم أوتيل»، وأعلنت عن بدء الأعمال الإنشائية لفندقها الذكي الأول في دبي، تحت هذه العلامة الجديدة قبل نهاية فبراير الجاري، بعد أن تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية في الفندق الذي يقع على ضفاف «خور دبي» بمنطقة الجداف.

30 % نسبة الخفض في تكاليف العمالة لـ«فورم أوتيل» بعد استخدام نظام تشغيلي ذكي.

وقال المؤسس والشريك الإداري لشركة «سمارت هوتلز»، طارق الداعوق، في مؤتمر صحافي على هامش «قمة المستثمرين في قطاع الفنادق» التي تنظمها شركة الدار العقارية في أبوظبي، إن تشييد الفندق الجديد في دبي يأتي استعداداً لانعقاد معرض «إكسبو 2020 دبي»، متوقعاً ازدياد الطلب على الغرف الفندقية لاستيعاب زوار المعرض. وأوضح أنه تم اختيار دبي لإقامة الفندق، نظراً لاستمرار الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، لتصبح من أفضل البنى التحتية في العالم، خصوصاً في ما يتعلق بالموانئ، والمطارات، والخدمات الحكومية الذكية، فضلاً عن نجاح دبي في جذب العمالة الماهرة من أنحاء العالم.

وكشف أنه تم تصميم نظام تشغيلي ذكي خاص بالفندق، يعمل على خفض تكاليف العمالة بنسبة 30%، مقارنة بالفنادق الفخمة التقليدية، ما ينتج عنه ارتفاع هوامش الأرباح التشغيلية بنسبة تصل إلى 10%.



