«الإمارات للألمنيوم» تمنح عقداً لتنفيذ مشروع تعدين في غينيا

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، منح مؤسسة «غينيا ألومينا كوربوريشن» التابعة لها، عقد الاستشارات الهندسية وإدارة البرامج الخاصة بمنجم تعدين «البوكسايت» قيد التطوير في غينيا لشركة «فلور كوربوريشن»، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية للعقد تبلغ 700 مليون دولار.

وأوضحت «الإمارات العالمية للألمنيوم»، أن «فلور كوربوريشن» ستعمل مع «غينيا ألومينا كوربوريشن» على تطوير منجم تعدين «البوكسايت» بطاقة 12 مليون طن سنوياً في منطقة بوكي الغينية، ومحطة التصدير البحري في كامسار على الساحل الغيني، فضلاً عن ترقية مرافق السكك الحديدية والبنية التحتية الأخرى.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالله كلبان، إن «منح هذا العقد يمثل خطوة كبرى إلى الأمام لمشروعنا في جمهورية غينيا الذي يمثل أهمية اقتصادية كبرى لكل من غينيا ودولة الإمارات»، معرباً عن «سعادته بسير العمل في المشروع حتى الآن».

يشار إلى أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تستثمر مليار دولار في هذا المشروع الذي يعد أكبر مشروع استثماري صناعي جديد في غينيا منذ أربعة عقود، وسيسهم بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي في غينيا.

ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في المشروع خلال عام 2018، على أن تبني الشركة مصفاة للألومينا في غينيا خلال المرحلة الثانية من المشروع.