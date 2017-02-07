دبي.. نشاطات استثنائية وخيارات لا تُنسى على شواطئ الخليج العربي

لطالما كانت مياه الخليج العربي الرقراقة، التي يمكنك رؤيتها من ناطحات السحاب الشاهقة على شارع الشيخ زايد، نقطة محورية في دبي، حيث بإمكانك أن تمضي يوماً كاملاً في المياه، وعلى شاطئ «كايت»، أو تلتقط صورة «سيلفي» أمام برج العرب.

وتتوافر على شواطئ دبي وفي مياهها باقةٌ من النشاطات الاستثنائية وخيارات لا تنسى، بدءاً من رياضة التزلج على الأمواج، مروراً بالتجديف وقوفاً، ووصولاً إلى الركض على طول المسار، الذي يبلغ طوله 14 كيلومتراً ويقع على كورنيش جميرا. فالشمس والرمال والسماء الزرقاء الصافية وحتى المياه الأكثر زرقة، تجربة تمنحك عطلة استثنائية في نهاية الأسبوع.

وفي ما يلي أفضل الشواطئ في دبي:

«سنسيت بيتش»

لالتقاط أروع الصور لفندق برج العرب، يتيح شاطئ «سنسيت بيتش» رؤية أفضل جانب لهذا الفندق الذي تشتهر به دبي. ويعد «سنسيت بيتش»، الذي يمكن الدخول إليه مجاناً من الشواطئ المكتظة والنابضة بالحيوية دائماً في دبي، كما أنّه أحد أجمل شواطئ الإمارة. وبما أنّه الشاطئ الوحيد الذي تعلوه أمواج شاهقة في فصل الشتاء، فهو الوجهة التي يقصدها راكبو الأمواج المحليون، بعد التوجّه إلى «سيرف هاوس دبي» المجاور لاستئجار لوح لركوب الأمواج.

«جميرا بيتش ريزيدنس»

يتميز شاطئ «جميرا بيتش ريزيدنس» بالاستراحات التي تبيع العصائر، ومطاعم «البرغر»، ومناضد «الجيلاتو»، إضافة إلى محال الأزياء ومشاهدة أرقى السيارات في المدينة. ويمكنك في هذا الشاطئ أن تتوقّف عند «مغامرات إتش كيو»، لشراء سرير قابل للنفخ قبل التوجه إلى المياه. ويقصد شاطئ «جميرا بيتش ريزيدنس» العديد من سكان الدولة والزوار، خلال مختلف أوقات النهار، حيث تحولت المنطقة إلى نقطة جذب سياحي خلال السنوات الأخيرة.

شاطئ «كايت»

إن تسمية «كايت» أفضل الشواطئ الرياضية في دبي تفيه حقه، وهو المفضّل لدى ممارسي التزلج على المياه، إذ يمكن الاستمتاع برياضة كرة الطائرة الشاطئية أو اختبار التوازن في رياضة التجديف وقوفاً، وركوب «الكياك». كما توجد في هذا الشاطئ باقة وافرة من النشاطات غير المائية، بما فيها ساحة التزحلق التي افتُتحت أخيراً، و«ترامبولين» في الهواء الطلق وحديقة مثالية للأطفال الرضّع. وبعد السباحة يمكن التوجّه لأحد المطاعم على الشاطئ، لتناول الوجبة المفضلة من مختلف ثقافات الطعام حول العالم.

شاطئ القصر الأسود

يشار إلى أن شاطئ القصر الأسود، يعرف أيضاً باسم شاطئ القصر، وهو وجهة يمكن الوصول إليها بالسيارة، كما أنّه يحاذي قصور دبي، ويمتاز بإطلالات خلاّبة على المياه الساكنة ومنظر المغيب، كما يشرف على نخلة جميرا.

حديقة الممزر

مقابل دفع كلفة زهيدة للشخص الواحد، تعتبر حديقة الممزر مع المساحات الوارفة للشواء في الهواء الطلق، والملاعب الرائعة، والبحيرات والشاطئ الهادئ، الوجهةَ المثالية لتمضية يومٍ كامل مع العائلة. ومقابل دفع كلفة إضافية، يمكنك استئجار أريكة شمسية، أو استخدام حوض سباحة واحد من أصل ثلاثة أحواض، أو حتى استئجار «بانغلو» شاطئي خاص ومكيّف.

«هيدن بيتش»

يقع هذا الجزء الساحر من الشاطئ على الجانب الأيسر من منتجع «شيراتون جميرا بيتش ريزيدنس»، فإذا كنت تنظر تجاه البحر، فاسلك الممشى وصولاً إلى الجنوب، وانعطف إلى اليمين عند الدوّار، وواصل القيادة أو المشي حتّى تصل إلى الشاطئ، إنها المنطقة المثلى لرسوّ القارب، أو القيام بغطسة سريعة، أو العوم بعيداً عن الناس.

أرخص الوجهات السياحية لعام 2017

يقدِم العديد من الأشخاص على التخطيط للسفر لقضاء عطلتهم المقبلة، لكن ما يمنعهم من ذلك هو التكاليف الباهظة للرحلة. لا داعي للقلق حول ذلك، إذ يوجد الكثير من المناطق السياحية حول العالم تناسب ميزانيتك، واقترح خبراء السفر في «هوليداي مي» قائمة لأرخص الوجهات السياحية لعام 2017:

• تايلاند: يمكنك الاستمتاع بالمعالم والمناظر الجميلة، وأنت تتنقل من العاصمة التايلاندية بانكوك، المدينة الصاخبة، إلى ساحل بوكت وإلى الحضارة القديمة والراسخة في شيانغ ماي. وأفضل وقت لزيارة تايلاند لأصحاب الميزانية البسيطة، هو من يوليو إلى أكتوبر.

• نيبال: تعتبر نيبال، هذه الدولة الرائعة المحاطة بالجبال الثلجية، من أهم الوجهات لمحبي المغامرة والمناظر الطبيعية بميزانية بسيطة، إذ تضم نيبال أعلى ثماني قمم من أصل 10 حول العالم، وأفضل وقت لزيارة نيبال بالنسبة لأصحاب الميزانية البسيطة، من يونيو إلى سبتمبر.

• إندونيسيا: تعد إندونيسيا عبارة عن أرخبيل، يضم 17 ألف جزيرة تمتد على مساحة 5200 كيلومتر، يعيش فيها نحو 246 مليون نسمة، ويتكلمون أكثر من 300 لغة.

وتشتهر إندونيسيا بتراثها الثقافي الغني وبشواطئها الرملية البيضاء، إلى جانب غاباتها الخضراء. وأفضل وقت لزيارة إندونيسيا لأصحاب الميزانية البسيطة من أكتوبر إلى أبريل.

• فيتنام: على الرغم من الارتفاع الكبير في شعبيتها، إلا أن فيتنام لاتزال من الوجهات السياحية المنخفضة التكاليف، حيث توجد الكهوف الغامضة وحقول الأرز والأشكال الصخرية الرائعة والأسواق المحلية النابضة بالحياة، وهذه كلها أسباب تجعلك ترغب في زيارة فيتنام. وأفضل وقت لزيارة فيتنام لأصحاب الميزانية البسيطة من أبريل إلى يونيو أو من سبتمبر إلى نوفمبر.

• مصر: تأسرك مصر، المليئة بالثقافة التاريخية والشاهدة على أشهر حضارة قديمة، بطبيعتها الأخاذة وبسحرها الغامض، سواء كانت هذه زيارتك الأولى لها أو كنت من عشاقها. وأفضل توقيت لزيارة مصر لأصحاب الميزانية البسيطة من مايو إلى سبتمبر.

تطبيقات مهمة للسفر

• TripCase

يستخدم الكثير من المسافرين تطبيق TripCase، الذي يتيح تنظيم رحلات متعددة، وحجز الفنادق والتخطيط للسفر، كما يسمح للمستخدم بمتابعة مسار رحلات العائلة أو الأصدقاء.

• Flight Stats

يساعد تطبيق Flight Stats على تتبع الرحلات، ويوفر المعلومات في الوقت الحقيقي لحالة الرحلة والتأخير، فضلاً عن معرفة حركة المطار ومواعيد الرحلات المجدولة، إضافة إلى توقعات الطقس، وغيرها من المزايا.

• Currency

يتيح تطبيق Currency المقارنة بين عدد غير محدود من العملات، ومعرفة المصاريف التي سيتكبدها لقاء الخدمات بالأسعار المطلوبة، وهو في وجهته السياحية.

• Uber

يعد تطبيق Uber فعالاً لطلب خدمات التاكسي، وهو متوافر في العديد من الوجهات السياحية حول العالم، دون الحاجة للانتظار طويلاً، كما يمنح ميزة الدفع بالبطاقات الائتمانية، ومعرفة الوجهة المقصودة والوقت اللازم للوصول.

مطاعم رومانسية في دبي

تعتبر دبي المدينة المثالية للرومانسية. وفي ما يلي ثلاثة من المطاعم الرومانسية بالمدينة:

«بيرشيك»

رصيف خشبي يمتد في البحر، حيث يتميز هذا المطعم بمقاعده الأمامية المواجهة لمشهد غروب الشمس في الخليج العربي. ويوفر هذا المطعم في فندق القصر، بمدينة جميرا، قائمة طعام ترتكز إلى المأكولات البحرية.

«ثيبتارا»

تخيّل أنّك محاط بنوافير دبي الراقصة في منطقة برج خليفة، حيث يوفر مطعم «ثيبتارا»، الذي يقع بالطابق الأرضي في فندق «ذا بالاس»، مجموعة من الأطباق التايلاندية.

«المحارة»

يرحّب مطعم المحارة، في فندق برج العرب، بزوّاره ليأخذهم في رحلة إلى قاع البحر، ويحتلّ المطعم حوضاً مائي الجدران من الأرض حتى السقف، ويتدلّى على شكل قناطر فوق الطاولات.