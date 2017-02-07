مطاعم رومانسية في دبي

تعتبر دبي المدينة المثالية للرومانسية. وفي ما يلي ثلاثة من المطاعم الرومانسية بالمدينة:

«بيرشيك»

رصيف خشبي يمتد في البحر، حيث يتميز هذا المطعم بمقاعده الأمامية المواجهة لمشهد غروب الشمس في الخليج العربي. ويوفر هذا المطعم في فندق القصر، بمدينة جميرا، قائمة طعام ترتكز إلى المأكولات البحرية.

«ثيبتارا»

تخيّل أنّك محاط بنوافير دبي الراقصة في منطقة برج خليفة، حيث يوفر مطعم «ثيبتارا»، الذي يقع بالطابق الأرضي في فندق «ذا بالاس»، مجموعة من الأطباق التايلاندية.

«المحارة»

يرحّب مطعم المحارة، في فندق برج العرب، بزوّاره ليأخذهم في رحلة إلى قاع البحر، ويحتلّ المطعم حوضاً مائي الجدران من الأرض حتى السقف، ويتدلّى على شكل قناطر فوق الطاولات.