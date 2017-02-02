«إكسبو 2020 دبي» يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لطرح منتجات تحمل علامته

أفاد «إكسبو 2020 دبي» بتعاونه مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الفوز بعقود إنتاج منتجات مرخصة تحمل علامة «إكسبو 2020 دبي» التجارية، لافتاً إلى أنه ستتاح أمام زوار المعرض فرصة الانتقاء من بين 5000 صنف لمنتجات تحمل علامة المعرض التجارية، وسيتم طرح أول هذه المنتجات في الأسواق، قبل نهاية العام الجاري.

وبلغ عدد الشركات المسجلة على بوابة «إكسبو 2020 دبي» الرقمية 7958 شركة صغيرة ومتوسطة من 121 دولة، منها 6000 شركة من دولة الإمارات.

وتفصيلاً، أفاد «إكسبو 2020 دبي» بتعاونه مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لاستضافة ورشة عمل تستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، في الفوز بعقود إنتاج منتجات مرخصة تحمل علامة «إكسبو 2020 دبي» التجارية.

وخلال العام الماضي، أعلن «إكسبو 2020 دبي» التزامه بتخصيص 20% من إجمالي نفقات الحدث المباشرة وغير المباشرة، تعادل عقوداً تتجاوز قيمتها خمسة مليارات درهم، للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والدولية.

معارض «إكسبو» قالت مديرة إدارة الترخيص لدى «إكسبو 2020 دبي»، أنيتا تشاندلر، إن «معارض (إكسبو) الدولية محفل للأفكار والابتكار والثقافة، وبالتالي فإن منتجاتنا الرسمية المرخصة ستجسّد ذلك شكلاً ومضموناً، وسنوفر تشكيلة متنوعة تلبي مختلف الأذواق والاهتمامات، وربما تتضمن شاحناً للهواتف المحمولة يعمل بالطاقة الشمسية، أو أداة زراعية منزلية، أو حتى منتجات عربية أصيلة كالمجوهرات التقليدية». وأضافت: «سنطرح مناقصات لأصناف مختلفة من المنتجات في شهري فبراير ومارس، وبشكل مرحلي على مدى عامي 2017 و2018، وبإمكان الراغبين في الحصول على ترخيص لإنتاج المنتجات الرسمية الاطلاع على أحدث المستجدات والفرص المتوافرة من خلال البوابة الرقمية لطرح العقود والمناقصات (esource.expo2020dubai.ae)».

وأشار «إكسبو 2020 دبي» في بيان، أمس، إلى أنه ستتاح أمام زوار دولة الإمارات من مختلف أنحاء العالم، فرصة الانتقاء من بين 5000 صنف لمنتجات تحمل علامة المعرض التجارية، كما سيتم بيعها عبر الإنترنت ومن خلال مجموعة من المتاجر المخصصة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، لافتاً إلى أن أول هذه المنتجات سيتم طرحه في الأسواق، قبل نهاية عام 2017.

وأوضح المدير التنفيذي بمكتب «إكسبو 2020 دبي»، نجيب العلي: «تمتلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً، مقومات فريدة تتيح لها مساعدتنا في توفير تجربة استثنائية نتطلع إليها خلال المعرض، ونسعى بدورنا إلى دعم هذه الشركات ومساعدتها في مسيرتها والعمل المشترك من أجل اغتنام هذه الفرصة بالنحو الأمثل». بدورها، قالت المسؤولة في «إكسبو 2020 دبي» عن دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة، بريت لودفيجسن: «تتسم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالحيوية والمرونة والقدرة على الإبداع والابتكار، وتمتاز دولة الإمارات بقطاع متنوع وغني من الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تستهدف مساعدتنا على تحديد وتطوير أفكار ومنتجات من صنع الإمارات».

ويدير «إكسبو 2020 دبي» بوابة رقمية خاصة بطرح العقود والمناقصات، تتيح للمزودين المحتملين التسجيل فيها وإبداء الرغبة في المشاركة وتقديم عروضهم. وشهد هذا النظام الإلكتروني المتكامل تسجيل 7958 شركة صغيرة ومتوسطة حتى الآن، مزودة محتملة، أي ما يعادل ثلثي إجمالي عدد الشركات المسجلة في البوابة، وهي من 121 دولة، في مقدمتها إيطاليا بـ267 شركة صغيرة ومتوسطة مسجلة، والمملكة المتحدة بـ300 شركة، ودولة الإمارات بأكثر من 6000 شركة.من جانبه، قال مدير أول برنامج المشتريات الحكومية في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مروان آل ناصر: «يوفر برنامج الترخيص والترويج الذي أطلقه (إكسبو 2020 دبي) فرصة ذهبية تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة زيادة محفظة منتجاتها، وتطوير شبكة أعمالها، وتوسيع نطاق حضورها، الأمر الذي سيمكّنها من الوصول إلى جمهور عالمي واسع»، لافتاً إلى أن «إكسبو 2020 دبي» وضع شروطاً تجارية مرنة تضمن فرصاً متكافئة للشركات من كل الأحجام.