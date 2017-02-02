95.6 مليار درهم حجم أعمال «الاتحاد للطيران» في 2016

وقّعت مجموعة «الاتحاد للطيران» ثلاث اتفاقات شراكة تجارية مع مجموعة «طيران لوفتهانزا» الألمانية، تتضمن اتفاقية لخدمات تموين الطائرات بالأطعمة والمشروبات بقيمة 100 مليون دولار أميركي (368 مليون درهم)، بجانب التعاون في خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة للطائرات، واتفاقية لتسيير رحلات «المشاركة بالرمز» بين فرانكفورت وميونيخ وأبوظبي.

وأكدت «الاتحاد للطيران» أنها قامت بنقل 18.5 مليون مسافر خلال عام 2016، لافتة إلى أن حجم أعمال «المجموعة»، بنهاية العام الماضي، بلغ 26 مليار دولار (95.6 مليار درهم) مع طلبيات مؤكدة لشراء 204 طائرات.

وتفصيلاً، أفادت مجموعة «الاتحاد للطيران» بتوقيع ثلاث اتفاقات شراكة تجارية مع مجموعة «طيران لوفتهانزا» الألمانية تتضمن، اتفاقية لخدمات تموين الطائرات بالأطعمة والمشروبات بقيمة 100 مليون دولار أميركي (368 مليون درهم)، بجانب مذكرة تفاهم بشأن التعاون في خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة للطائرات. كما وقع الجانبان على اتفاقية لتسيير رحلات «المشاركة بالرمز» بين فرانكفورت وميونيخ وأبوظبي.

وقال الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة «الاتحاد للطيران»، جيمس هوغن، خلال مؤتمر صحافي، أمس، على هامش التوقيع على الاتفاقات الثلاثة، إنه «بموجب اتفاقية التموين الممتدة على مدار أربع سنوات، ستوفر شركة (إل إس جي سكاي شيفس) التابعة لـ(مجموعة طيران لوفتهانزا) خدمات التموين إلى (الاتحاد للطيران) في 16 مدينة بأوروبا وآسيا والأميركتين، لتصبح بذلك أكبر مزود لخدمات التموين إلى (الناقلة) خارج مقرها التشغيلي في أبوظبي».

وأضاف هوغن أن «(الاتحاد للطيران) و(لوفتهانزا) ستعملان كذلك على تحقيق المزيد من التعاون في عدد من المجالات الأخرى، بما في ذلك عمليات الشحن والمشتريات وخدمات المسافرين».

وأشار إلى أن رحلات «المشاركة بالرمز» بين المجموعتين، أصبحت متاحة للحجز بدءاً من مطلع الشهر الجاري، وذلك للرحلات بين أبوظبي وألمانيا، لافتاً إلى أنه بموجب الاتفاقية ستضع «لوفتهانزا» رمزها (LH) على رحلتَي «الاتحاد للطيران» اليوميتين بين أبوظبي وكل من فرانكفورت وميونيخ، كما ستضع «الاتحاد للطيران» رمزها (EY) على رحلات «لوفتهانزا» طويلة المدى العابرة للقارات من دون توقف بين مركز «لوفتهانزا» التشغيلي في فرانكفورت، وريو دي جانيرو في البرازيل، والعاصمة الكولومبية، بوغوتا، وذلك وفور الحصول على الموافقات الحكومية.

وأكد هوغن أن «الاتحاد للطيران» قامت بنقل 18.5 مليون مسافر خلال عام 2016 إلى 110 وجهات، عبر أسطول يضم 120 طائرة، وبلغت نسبة إشغال المقاعد 79% كما قدر حجم أعمال «المجموعة» بنهاية 2016، بأكثر من 26 مليار دولار(95.6 مليار درهم) مع طلبيات مؤكدة لشراء 204 طائرات.

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «طيران لوفتهانزا»، كارشتن سبور، إن «هذه الاتفاقات تعد بداية للتعاون بين المجموعتين تمهيداً لإمكانية التحول التي الشراكة الكاملة مستقبلياً، لافتاً إلى أن اتفاقات الشراكة تمثل عاملاً رئيساً في التغلب على مخاطر سياسات الحمائية التي تنتهجها بعض الدول».