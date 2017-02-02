حماية «المحمول» من سرقة البيانات المالية

حدّد بنك المشرق نصائح مهمة للمتعاملين حفاظاً على أمان هواتفهم المحمولة، وحمايتها من الاختراق وسرقة بياناتهم المالية.

وأوضح البنك أن الطلبات التي يتلقونها عبر الرسائل النصية القصيرة تحمل عروضاً مغرية، لكن ليست كلها حقيقية بالضرورة، لذا يجب الحذر بشكل خاص من الرد على أي رقم تصل منه رسالة نصية قصيرة دون التعريف بالمرسل أو وضع العلامة التجارية الخاصة به.

وشدّد البنك على عدم الإفصاح عن أي معلومات سرية، مثل كلمات السر أو تفاصيل أرقام التعريف الشخصية، عبر الرسائل النصية القصيرة، إضافة إلى عدم الرد على أي رسالة قصيرة تدّعي أنها صادرة عن البنك دون أن تحمل شعار «بنك المشرق» أي عندما لا يكون اسم المرسل هو «المشرق».