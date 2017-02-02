8 حالات يحق فيها لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له بعد تعويض الغير

حدّدت وثيقة التأمين الجديدة ثماني حالات يكون لشركة التأمين حق الرجوع على المؤمن له بعد تعويض الغير، هي كالتالي:

1- في حال استعمال المؤمن له معلومات كاذبة أو إخفاء وقائع جوهرية.

2- استعمال المركبة في غير الغرض المخصص لها.

3- استعمال المركبة في سباقات السرعة.

4- مخالفة القوانين إذا انطوت على جناية أو جنحة.

5- قيادة المركبة من دون رخصة قيادة لنوع المركبة ذاته.

6- قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو السماح للغير بقيادتها تحت هذه الظروف.

7- تعمد وقوع الحادث.

8- في حالة سرقة المركبة، يتم الرجوع على السارق فقط.