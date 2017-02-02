12 نصيحة لاستخدام الصراف الآلي

أصبحت أجهزة الصراف الآلي جزءاً أساسياً من احتياجاتنا المالية اليومية، حيث إنها تساعد في تبسيط إدارة الأموال الشخصية مع انتشارها في الكثير من المواقع الملائمة كمراكز التسوّق والمتاجر. وعلى الرغم من أن تجربتنا مع الصرافات الآلية تحسنت بشكل متزايد مع مرور السنين، إلا أن تواتر عمليات الاحتيال ازداد أيضاً.

وقدم بنك المشرق لمتعاملي البنوك 12 نصيحة تجعل التعامل مع الصراف الآلي أكثر أماناً، موضحاً، وفقاً لما جاء في موقعه الإلكتروني، أن أولى هذه النصائح هي تغيير المتعاملين رقم التعريف الشخصي (PIN) لبطاقة الصراف الآلي الخاصة بهم بشكل دوري حفاظاً على أمانهم المصرفي، عن طريق الذهاب إلى أي جهاز صراف واختيار «تغيير رقم التعريف الشخصي» من القائمة ليتمكنوا من تغيير الرقم فوراً.

وبين البنك أن النصيحة الثانية تتمثل في حرص المتعاملين الشديد عندما يعرض الغرباء عليهم المساعدة في استعمال الصراف الآلي، أو إذا لاحظوا أي حركة مريبة حول جهازالصراف، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة عليهم إبلاغ بنكهم فوراً.

أما النصيحة الثالثة، فذكر «المشرق» أنها تركز على استخدام الصرافات الآلية المألوفة لدى المتعاملين حتى يتمكنوا من ملاحظة أي تغييرات، مثل إضافة عنصر غريب على مقدمة الجهاز يكون بارزاً بضعة إنشات، أو ملصق جديد لم يسبق لهم أن رأوه، لافتاً إلى أن أموراً كهذه قد تنبههم إلى احتمال أن يكون أحد ما تلاعب بالجهاز.

وبالنسبة للنصيحة الرابعة، دعا البنك المتعاملين إلى التأكد من وقوف الأشخاص الآخرين الموجودين في الطابور خلفهم على مسافة مقبولة منهم، مع الحذر من أي أشخاص قد يشتبهون في أنهم يراقبونهم عندما يدخلون رقم التعريف الشخصي.

وشدد البنك في نصيحته الخامسة على الوقوف قريباً من جهاز الصراف الآلي، ومحاولة حماية لوحة المفاتيح باليد عند إدخال رقم التعريف الشخصي.

وفي نصيحته السادسة، أوضح البنك للمتعاملين، أنه في حال شعروا بأن جهاز الصراف الآلي لا يعمل على النحو المطلوب، عليهم الضغط على زر الإلغاء وأخذ بطاقتهم لمتابعة عمليتهم على جهاز صراف آخر، وذلك مع إبلاغ البنك بهذه المسألة.

أما النصيحة السابعة للمتعاملين، فتتلخص، في عدم إدخال بطاقتهم في الجهاز بالقوة إذا لم يسحبها بشكل آلي، مع الاحتفاظ دائماً بالإيصال المطبوع ليتمكنوا من مقارنة إيصالات الصراف الآلي بالكشوفات الشهرية.

وأوضح البنك في نصيحته الثامنة أنه إذا علقت البطاقة في جهاز الصراف الآلي أو في حال ضياعها، أو عرقلة الجهاز المعاملة، على المتعاملين إخطار البنك فوراً بذلك.

وأضاف أن النصيحة التاسعة هي عدم الاستعجال عند إجراء المعاملات بالصراف، مع الحرص على وضع البطاقة والمال في المحفظة أو الحقيبة أو الجيب قبل مغادرة موقع جهاز الصراف الآلي.

وعاشراً نصح البنك بحفظ رقم التعريف الشخصي غيباً، مشيراً إلى أنه إذا كان لابد من كتابته، فعلى المتعاملين كتابته بشكل غير واضح، وعدم حمله مع البطاقة أبداً.

وشدّد على عدم إعطاء رقم التعريف الشخصي الخاص بالبطاقة إلى أي أحد أبداً، سواء كان فرداً من العائلة أو من موظفي البنك أو الشرطة.

ونصح البنك أيضاً بعدم استخدام أرقام واضحة أو يسهل توقعها لرقم التعريف الشخصي، مثل تاريخ الميلاد أو آخر أربع أرقام من رقم الهاتف الخاص بالمتعامل.