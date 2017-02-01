"نخيل" تحقق أكبر أرباح صافية منذ تأسيسها بقيمة 4.96مليار درهم

حققت شركة "نخيل" أعلى أرباح سنوية صافية في تاريخها على الإطلاق والتي بلغت 4.96مليار درهم في 2016 – مسجلة بذلك نموا نسبته 13 في المائة عن صافي أرباح العام 2015 والتي بلغت 4.38 مليار درهم.

وأعلنت "نخيل" اليوم أنها حققت ربحا صافيا بلغ 955 مليون درهم خلال الربع الأخير من 2016 وبنمو بلغ نسبته 22% مقارنة بنفس الفترة من 2015 بقيمة 781مليون درهم.

وقالت الشركة إن النتائج القياسية المحققة الغير مسبوقة تشير إلى استقرار ونضج القطاع العقاري في دبي كما أنها تعكس متانة الأعمال والسياسات الاقتصادية المتبعة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .

وأظهرت نتائج 2016 - التي وصلت بالنتائج التراكمية للشركة منذ عام 2010 إلى 19.9 مليار درهم - تقدما في الأداء على أساس سنوي من قبل قطاعات أعمال "نخيل" في التجزئة والضيافة والتأجير السكني.. إضافة إلى ذلك فإن التطوير العقاري والذي يعتبر القطاع الرئيسي للشركة يستمر في تنفيذ المشاريع الجديدة والتي تضيف قوة لميزانية الشركة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "نخيل" ، علي راشد لوتاه، إن 2016 كان عاما بالغ الأهمية بالنسبة للشركة حيث انتهت من جميع الالتزامات الخاصة بإعادة الهيكلة وذلك بسداد كامل صكوك الدائنين التجاريين البالغة 4.3 مليار درهم وذلك من مواردها الذاتية وسجلت أعلى أرباح غير مسبوقة على الإطلاق تحققها الشركة منذ تأسيسها.

واعتبر أن تحقيق هذا الإنجاز التاريخي تم عبر تركيز الشركة على تنفيذ استراتيجية أعمالها في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي معربا عن إيمانهم بقدراتهم في المساهمة في تحقيق رؤية سموه لدبي.

ولفت إلى أنه وفي ظل التزامهم المستمر للحفاظ على قوة الاقتصاد المحلي منحت شركة "نخيل" عقودا للبناء بقيمة حوالي 3 مليار درهم خلال 2016 ومن المتوقع أن تمنح العام الجاري عقودا بقيمة 10 مليارات درهم.

وتوقع لوتاه مستقبل واعد للشركة.. معربا عن ثقتهم بأن استراتيجيتهم في توفير أعمال في قطاعات متنوعة تعود بفائدة كبيرة على شركة "نخيل" وتعزز من مكانتها كواحدة من بين شركات التطوير العقاري الرائدة في العالم.

وأشار إلى عملهم في الوقت الحالي على إنجاز مشاريعهم القادمة لتكون جاهزة للعمل خلال السنوات القليلة المقبلة بدءا من مشروع "ذا بوينت" في نخلة جميرا الذي يعتبر واحدا من بين الوجهات الرئيسية في الضيافة والتجزئة والذي من المتوقع افتتاحه العام الجاري.

وأوضح لوتاه أنه بعد مرور أول شهر فقط من عام 2017 بدأت "نخيل" بالفعل تسليم الوحدات السكنية للعملاء في بعض مشاريعها المنجزة ووقعت اتفاقيات مع شركاء جدد في قطاع الضيافة وطرحت مناقصات بناء جديدة وأعلنت عن استثمارها 150 مليون درهم لتنفيذ مسارات للدراجات الهوائية عبر مشاريعها السكنية .. إضافة إلى أنها ستطلق في وقت لاحق من هذا العام مبيعات مشروعها الجديد "بالم 360" الواقع في "نخلة جميرا".