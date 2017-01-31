«ساروق الحديد» يكشف الأسرار القديمة وماضي الإمارات العريق

تعاقب الكثير من الحضارات والشعوب على أرض الإمارات خلال عصور متعدّدة، وقد تركوا بعضاً من الآثار التي ساعدت الباحثين في كشف أسرار حياتهم القديمة.

ويُعتبر موقع ساروق الحديد واحداً من أهم الاكتشافات الأثرية في دبي والمنطقة، كونه يقدّم الكثير عن الماضي العريق لدولة الإمارات، لاسيما خلال العصرين الحديدي والبرونزي.

وقد تم اكتشاف الكثير من الأدوات الحديدية، والخزف الحجري في الموقع، إضافة إلى الأواني البرونزيّة، وحبات الخرز الثمينة، فضلاً عن مجوهرات ذهبية وغيرها من الآثار التي يمكن رؤيتها في متحف ساروق الحديد، وذلك بالتوجّه إلى منطقة الشندغة في دبي، حيث يمكن خوض تجربة رائعة، ومشاهدة مجموعة من العروض ومقاطع الفيديو التفاعلية، كما يمكن الحفر في موقع تنقيب أثري وهمي لتشبع شغفك باكتشاف الآثار.

ويقع متحف ساروق الحديد للآثار في مبنى تاريخي يعتبر بحد ذاته جزءاً مهماً من تاريخ دبي، شَيّده الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم في عام 1928.

ويقدّم المتحف، فرصة للسفر إلى أزمنة اجتهد فيها الأجداد وخاضوا تجارب ونجاحات ومراحل غنيّة وصلت بحضارة الإمارات إلى ما هي عليه اليوم من محط أنظار وفخر للمنطقة والعالم.

وتتعدّد الأدوات والقطع المستكشفة من ناحيتي الاستخدام والتصميم، إذ إنها تُظهر الانفتاح على شعوب وحضارات مختلفة، إضافة إلى دقّة ملحوظة في التصنيع، ومن أبرز تلك المكتشفات الحُلي النسائية الجميلة وكذلك الحِرَب الدقيقة والأواني الفخارية، إلى جانب القطع الحجرية والأختام والمجوهرات الذهبية.

وتنبع أهميّة هذا المتحف من واقع كونه ممثّلاً وشاهداً على عصر نشطت فيه الحضارة القديمة آنذاك على الصعيدين الاجتماعي والإنساني.

وتُعد زيارة المتحف للاستمتاع بمعروضاته، تجربة ضروريّة وممتعة، حيث تتيح للزائر، مواطناً كان أو مقيماً أو سائحا، التعرّف عن كثب إلى أرض الأجداد وتقدير اجتهادهم لتطوير سبل عيشهم والوصول إلى ما وصلت إليه حضارة هذا الوطن العظيم اليوم.

وتروي قاعة «اكتشاف ساروق الحديد» في المتحف قصة اكتشاف الموقع وأهميته التاريخية والأعمال الجارية في التنقيب، بحيث يتم نقل الزائر للموقع الصحراوي لساروق الحديد عن طريق إحدى التجارب التفاعلية المميزة.

أمّا قاعة الأسرار الغامضة فتقدم فيلماً مرئياً عن بعض المعروضات المهمة الموجودة في ساروق الحديد، وكذلك الأسئلة التي تطرحها هذه المعروضات على علماء الآثار، والتي لم تحسم إلى يومنا هذا.

وتبدأ صالات العرض بعرض أوائل القطع التي تم العثور عليها في الموقع والتي يعود تاريخها إلى أواخر العصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث، كما يوجد شاشة عرض تفاعلية تتيح للزوّار الاطلاع على النطاق الطبيعي للموقع والبيئة المحيطة به وموقعه الجغرافي الفريد.

وتوضح قاعة المنتجات للزائر كمية وتنوع الأدوات المعدنية المصنّعة بدءاً من الأسلحة وحتى المعدات والأدوات اليومية، حيث تكشف هذه القاعة عملية تصنيع الأدوات المعدنية وأهمية القطع الأثرية التي تم اكتشافها.

يشار إلى أن البحث لايزال جارياً عن الألغاز والأسرار التي لم تُحل بعد في موقع ساروق الحديد، كما تُعرض القطع التي تخضع لأعمال الصيانة وعمليات الحفظ والتثبيت وكذلك الاكتشافات المهمة الأخيرة التي يتم تحديثها على مدار العام.

الوجهات الأكثر أماناً لعام 2017

مع وجود العديد من المسافرين الذين يحلمون بزيارة بلدان جديدة والتعرف إليها، يجب الحرص دائماً بشأن المخاطر التي يمكن التعرض لها عند السفر إلى بلد غريب، وفي ما يلي قائمة مقدمة من خبراء السفر في «هوليداي مي» حول أكثر الأماكن أماناً لعام 2017:

- الإمارات

تتميز دولة الإمارات بالشواطئ الذهبية والمنتجعات ذات المستويات العالمية، إضافة إلى المعالم التاريخية العريقة، إذ إنها تعد إحدى أروع الوجهات السياحية على الإطلاق، فهي تضم مراكز تسوق شهيرة عالمياً، فضلاً عن معالم سياحية لا حصر لها.

- سنغافورة

تعتبر سنغافورة آمنة بشكل مذهل، وقد اختيرت كواحدة من أكثر البلدان أماناً ونظافة ووديةً حول العالم.

يشار إلى أن سنغافورة لديها قوانين صارمة لمكافحة الجريمة.

- أيسلندا

تعتبر أيسلندا من أكثر دول العالم أماناً، إذ إنها تعرف بمستويات جريمة منخفضة. أما من الناحية الجمالية، فتشتهر أيسلندا بروعة مناظرها الطبيعية.

- كوريا الجنوبية

تعد كوريا الجنوبية من الوجهات المناسبة سواء لعطلة نهاية أسبوع قصيرة أو لعطلة طويلة تصل إلى شهر، حيث تشتهر بالتكنولوجيا المتطورة والأديرة البوذية القديمة والحدائق الطبيعية، فضلاً عن القصور والقرى والشواطئ الجميلة.

- التشيك

يعد التشيك بلداً جديداً نسبياً، ركز على بناء اقتصاد قوي ومناخ مناسب للاستثمار، كما يعتبر في الوقت نفسه من أكثر الأماكن روعة، إذ إن العاصمة براغ تمتلك مناظر طبيعية تخطف الأنظار.

- اليايان

تتميز اليابان كونها واحدة من أكثر الدول ثراء بثقافتها الساحرة، كما تمتلك ثالث أقوى اقتصاد حول العالم. ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، أصبحت اليابان بلداً آمناً يتمتع بمناظر طبيعية جميلة وبأماكن تناسب السياحة.

أنشطة في دبي



400 نوع من الطيور

إذا كنت من عشاق مراقبة الطيور وتستعدّ لزيارة دبي، فعليك التحضّر لمراقبة 400 نوع ساحر من الطيور وهي تهاجر عابرة آسيا وإفريقيا. وكل ما عليك طلب إذن للدخول إلى محمية رأس الخور للحياة البرية، لتستمتع بتأمّل النسور، وطيور الدريجة عريضة المنقار وطيور مالك الحزين التي تمرّ من دبي في كل شتاء. كما يمكنك زيارة نادي الإمارات للغولف ومشاهدة طيور الشنقب رفيعة الذيل، إلى جانب طيور القطقاط أحمر اللغد وطيور صرد محمر الذنب.

نصائح لمشتري وثيقة التأمين على السفر

قدّمت وكالات سياحة وسفر نصائح مهمة يجب وضعها في الاعتبار عند شراء وثائق التأمين على السفر، مؤكدة أنه من المهم الحصول على هذه الوثائق قبل السفر. وأشارت الوكالات إلى أنه من الممكن أن تواجهك مشكلات تؤخرك عن الموعد المقرر للرحلة، الأمر الذي يسبب لك خسائر كبيرة.

وفي ما يلي أبرز هذه النصائح:

■■تأكد من إدراج المخاطر كافة التي من شأنها أن تعرقل رحلتك في جدول منافع وثيقة التأمين على السفر إذا كنت مسافراً بغرض قضاء عطلة أو عمل، إذ إن معظم الوثائق تتمحور حول تغطية فقدان الأمتعة المسجلة، والنفقات الطبية والعلاجية في الخارج، وتأخر وصول الأمتعة، فضلاً عن ترحيل أو إعادة المؤمن عليه عند المرض أو التعرض لحادث، إضافة إلى فقدان جواز السفر، وإلغاء التذكرة، والعودة المبكرة، والعودة الاضطرارية للبلاد، علاوة على خدمة المعلومات العامة، والمساعدة القانونية، والحوادث الشخصية.

■■قد لا تغطي الوثائق الأساسية للتأمين على السفر بعض المخاطر، حيث هناك استثناءات للنشاطات الرياضية الخطرة، أو الترفيهية، وهنا عليك التأكد من أنها مشمولة بالتغطية في حال أردت القيام بها.

■■تأكد من أن وثيقة التأمين التي بحوزتك تغطي كامل الفترة الزمنية التي تقضيها في الخارج، وإذا اضطررت لتمديد الرحلة تواصل مع الجهة التي حصلت منها على التأمين لزيادة الفترة الزمنية للتغطية مقابل دفع مبلغ محدد.

■■إذا أردت التقدم بمطالبة للتعويض في وثيقة للتأمين على السفر فهناك فترة زمنية لذلك، وقد تحتاج إلى بعض من الوثائق لإرسالها لمكتب المطالبات مثل شهادة التأمين أو رقم البوليصة وإثبات السفر، أو البطاقة الأصلية للصعود إلى الطائرة أو تذكرة السفر الأصلية، وصور من جواز السفر تثبت المغادرة والدخول أو إيصالات النفقات كافة التي تم دفعها.