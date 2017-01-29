«مؤشر الإيجارات»: تراجع إيجارات المحال التجارية في «بر دبي»

أفادت بيانات مؤشر الإيجارات، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن متوسط القيم الإيجارية لقطاع المحال التجارية، في منطقة «بر دبي»، سجل تراجعاً في جميع المناطق.

وسجلت منطقة «القوز الصناعية» أقل الأسعار في إيجارات المحال التجارية من فئة المحال على «شارع رئيس»، إذ سجلت 172.5 درهماً للقدم المربعة. فيما سجلت منطقتا «أم سقيم» و«جميرا» أعلى قيمة إيجارية لمحل تجاري بقيمة 342.5 درهماً للقدم المربعة.

وبالنسبة لمحل تجاري على شارع فرعي، فقد سجلت منطقة «جبل علي الصناعية» أقل متوسط سعري بقيمة 110 دراهم للقدم. بينما سجلت منطقة «القوز السكنية» أقل سعر بالنسبة للمحال التجارية داخل مبنى، عند متوسط إيجاري بلغ 122.5 درهماً للقدم المربعة الواحدة.

وأرجع عقاريان تراجع القيم الإيجارية لقطاع المحال التجارية في جميع مناطق «بر دبي»، إلى الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها هذه المحال في الفترة الماضية، بسبب مبالغة ملاك في تقدير إيجارات هذه المحال، مؤكدين أن ما يحدث الآن هو تصحيح سعري للقيم الإيجارية.

تحديث البيانات

وتفصيلاً، أظهر مسح أجرته «الإمارات اليوم»، لبيانات مؤشر الإيجارات، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، حسب آخر تحديث للمؤشر في نوفمبر 2016، أن متوسط القيم الإيجارية لقطاع المحال التجارية في منطقة «بر دبي»، سجل تراجعاً في جميع التجمعات السكنية البالغة 25 تجمعاً سكنياً.

وأشارت البيانات إلى أن منطقة «القوز الصناعية» سجلت أقل متوسط سعري لإيجار القدم المربعة في منطقة «بر دبي» لفئة المحال التجارية على «شارع رئيس»، بمبلغ 172.5 درهماً للقدم المربعة، مقابل 185 درهماً للقدم سجلتها المنطقة نفسها العام الماضي، تلتها منطقة «القوز السكنية»، مسجلة 180 درهماً للقدم، تلتها «البرشاء السكنية» بقيمة 195 درهماً للقدم، تلتها «البرشاء» بقيمة 200 درهم للقدم المربعة.

شارع رئيس

بينما سجلت منطقة «أم سقيم» و«جميرا» أعلى متوسط سعري بالنسبة لفئة المحال التجارية على «شارع رئيس»، بقيمة 342.5 درهماً للقدم، تلتها ثلاث مناطق هي منطقة «السوق الكبير»، بقيمة 332.5 درهماً للقدم، ثم منطقتا «المركز التجاري الأولى» و«الثانية» عند القيمة نفسها بـ332.5 درهماً.

أقل متوسط

وسجلت منطقة «جبل علي الصناعية» أقل متوسط سعري بقيمة 110 دراهم للقدم بالنسبة للمحال التجارية على شارع فرعي. وسجلت منطقة «القوز السكنية» أقل سعر، بالنسبة للمحال التجارية داخل المبنى، بلغ 122.5 درهماً للقدم، وتلتها منطقتي «الكرامة» و«البرشاء» بقيمة 132.5 درهماً للقدم.

القيم الإيجارية

وقال مدير شركة «آي هوم» العقارية، معين إبراهيم بن هندي، إن «هناك تراجعاً واضحاً في القيم الإيجارية للمحال التجارية بمنطقة (بر دبي)»، مرجعاً ذلك لأسباب عدة، أبرزها الارتفاعات المتتالية في القيم الإيجارية منذ فترة في المنطقة، بينما تشهد حالياً تصحيحاً سعرياً في القيم الإيجارية، مشيراً إلى أن التصحيح السعري وضع طبيعي في قطاع الإيجارات، حيث تسهم الانخفاضات في زيادة حركة السوق، مع وجود محفز للانتقال من مكان إلى آخر، بالتزامن مع التراجعات الكبيرة للقيم الإيجارية.

ولفت إلى أن المناطق المزدحمة مثل «الكرامة» و«المنخول» و«الرفاعة»، شهدت انخفاضات أكبر من الأماكن الأخرى، وذلك لوجود انتقالات من المناطق القديمة إلى أماكن جديدة في المنطقة ذاتها.

تنوّع

من جهته، قال المدير الإداري لشركة «ند الحمر» للوساطة العقارية، عمر محمد صالح، إن «منطقة (بر دبي) تمتاز بأنها كبيرة ومتنوعة، إذ توجد فيها المناطق الشعبية كثيفة السكان والمناطق الراقية»، مشيراً إلى أن هذا التنوع يجعل المنطقة نشطة من حيث الانتقالات، بالتزامن مع انخفاض الإيجارات بصورة كبيرة، وهو ما يحفز المستثمرين والشركات على الانتقال.

ولفت صالح إلى زيادة المغريات في المناطق الجديدة التي تتميز بأسعار رخيصة نسبياً، فضلاً عن ظهور كتل سكنية مستهلكة بدأت تكوين مجتمعات عمرانية في هذه المناطق الجديدة.

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