23 مليار درهم مبيعات المشغولات الذهبية بالإمارات في 2016

أفادت مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، بأن إجمالي قيمة مبيعات المشغولات الذهبية في أسواق الإمارات خلال العام الماضي، بلغت 23 مليار درهم، بزيادة قميتها 2.2 مليار درهم، وبنمو 10.5%، مقارنة بمبيعات عام 2015 البالغة 20.8 مليار درهم.

شاشات إلكترونية للأسعار قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، توحيد عبدالله، إن «مبادرة تركيب شاشات إلكترونية لأسعار الذهب بمحال تجارة المشغولات والمجوهرات بالإمارة، التي يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، قطعت خطوات متطورة، إذ بلغ عدد الشاشات التي تم تركيبها حتى الآن بمحال الذهب بمناطق مختلفة 360 شاشة». وأضاف أن «(المجموعة) تعتزم الوصول بعدد الشاشات بالمحال لأكثر من 400 شاشة قبل نهاية النصف الأول من 2017».

وأشارت لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن (المجموعة) رصدت خلال الـ20 يوماً الأولى من «مهرجان دبي للتسوق»، نمواً بمبيعات المشغولات والمجوهرات بدبي نسبته 20% مقارنة بمبيعات المهرجان خلال الفترة الزمنية المماثلة من العام الماضي.

مبيعات المشغولات

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، توحيد عبدالله، إن «إجمالي قيمة مبيعات المشغولات الذهبية في أسواق الإمارات، بلغت تقديراتها خلال العام الماضي 23 مليار درهم، وفقاً للمؤشرات السوقية، وذلك بالمقارنة بمبيعات بلغت 20.8 مليار درهم خلال عام 2015، بنمو 10.5%».

وأضاف أن «أبرز العوامل التي دعمت نمو مبيعات المشغولات خلال العام الماضي، لجوء عدد كبير من المقيمين خصوصاً من الجنسيات الآسيوية لشراء الذهب لأغراض الاستخدام الشخصي، والادخار في الوقت نفسه، في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى أن الانخفاضات السعرية التي سجلها الذهب خلال فترات متباينة من العام، خصوصاً خلال نوفمبر وديسمبر الماضيين، أسهمت في تعزيز الطلب على المشغولات».

وأشار عبدالله إلى أن «إجمالي واردات المشغولات الذهبية للإمارات خلال العام الماضي، بلغ 185 طناً، فيما بلغت المشغولات التي تم تصنيعها بالأسواق المحلية خلال الفترة نفسها 65 طناً»، لافتاً إلى أنه «تم توجيه نسبة 80% من إجمالي المشغولات المستوردة أو المصنعة محلياً، لإعادة التصدير والبيع للسائحين».

ولفت إلى أن «جزءاً كبيراً من مبيعات السائحين خلال 2016، تركزت في السائحين من الهند، وجنسيات آسيوية، وبريطانية، وأميركية»، مرجعاً ذلك إلى أن «المتعاملين من الجنسية الهندية سواء من المقيمين أو من السائحين يتجهون لشراء المشغولات والسبائك من دبي، لضمان الجودة، والتنوع الكبير، الذي يتناسب مع الاحتياجات المختلفة للمقيمين، إضافة لانخفاض الأسعار مقارنة بالسوق الهندية أو غيرها من أسواق المنطقة».

أسعار الذهب

وأوضح عبدالله، أنه «وفقاً للتوقعات العالمية، فإن أسعار الذهب من المتوقع أن تسجل ارتفاعات متباينة خلال الأشهر المقبلة، ومن المتوقع أن يصل سعر الأونصة عالمياً إلى ما يراوح بين 1300 و1350 دولاراً بحلول منتصف العام الجاري».

وبين أن «هناك عوامل عدة تدعم التوقعات بارتفاع أسعار الذهب خلال العام الجاري، وتتضمن استمرار التقلبات الاقتصادية، والاضطرابات السياسية العالمية، والتوقعات برفع جديد للفائدة على العملة الأميركية، وهو ما سيجعل عدداً كبيراً من المتعاملين عالمياً، يتجهون بشكل أكبر للتحوط بشراء المعادن، خصوصاً الذهب، وهو ما سيعزز من زيادة أسعاره بالبورصات العالمية المتخصصة».

وركز عبدالله على أنه «من المتوقع أن تسجل مبيعات المشغولات في الدولة خلال العام الجاري معدلات نمو مماثلة للعام الماضي، مدعوماً باستمرار الطلب على الذهب خصوصاً مع تحسن قطاعات اقتصادية مختلفة محلياً».

مبيعات المهرجان

إلى ذلك، قال عبدالله إن «(المجموعة) رصدت خلال الـ20 يوماً الأولى من (مهرجان دبي للتسوق) الذي بدأت فعالياته يوم 26 من ديسمبر الماضي، واختتمت أمس، نمواً في مبيعات المشغولات والمجوهرات بنسب بلغت 20% مقارنة بالفترة الزمنية المماثلة من العام الماضي».

وأضاف أن «نمو المبيعات يرجع بشكل كبير لعاملين، الأول، مواكبة بداية المهرجان لانخفاضات سعرية كبيرة سجلها الذهب خلال شهر ديسمبر الماضي، ما رفع حجم الإقبال على المبيعات، إضافة لرواج النشاط السياحي، الذي دعم بشكل كبير النمو اللافت في المبيعات خلال الدورة الحالية من المهرجان».