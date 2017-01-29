«رأس الخيمة الوطني» يدشّن 3 فروع جديدة

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني، تدشينه ثلاثة فروع جديدة في منطقة «الحمرا» برأس الخيمة، والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، ومجمع دبي للاستثمار في إمارة دبي، لافتاً إلى أنها تمثل مواقع حيوية ضمن مراكز الأعمال الأساسية في دولة الإمارات.

وأفاد البنك في بيان صدر عنه، أمس، بأنه مع إطلاق الفروع الثلاثة الجديدة، يكون البنك قد رفع عدد فروعه إلى 38 فرعاً، فيما يملك حالياً أكثر من 280 جهازاً للصراف الآلي في مواقع استراتيجية بأنحاء الدولة.

وقال المدير التنفيذي للعمليات في بنك رأس الخيمة الوطني، جيف ستيسيك، إن استراتيجية البنك تقوم على الاستمرار في توفير مواقع فروع سهلة ومريحة للمتعاملين، وحلول مصرفية رقمية محسّنة لتحقيق تجربة مصرفية سلسة لهم.