«الأوراق المالية»: مشروع وطني لتوعية المستثمرين بالأسواق المالية خلال 2017

أعلن وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن عام 2017 سيشهد إطلاق الهيئة للمشروع الوطني لتوعية المستثمرين في الأسواق المالية.

وأوضح المنصوري أن المشروع يتوجه إلى المستثمرين في الأسواق المالية عموماً، لا سيما صغار المستثمرين وحديثي العهد منهم بالأسواق المالية، فضلاً عن المهتمين بالأسواق المالية، والعاملين في صناعة الخدمات المالية، مثل الوسطاء والمحللين الماليين، ومسؤولي الإفصاح بالشركات المدرجة، وأعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة، وطلبة المدارس والجامعات.

وأضاف أن حملة التوعية التي سيتضمنها المشروع ستتناول المكونات التنظيمية للسوق المالي الأولي والثانوي، والسوق الثانية، والأدوات والمنتجات المالية مثل الأسهم، والسندات، والصكوك، والمشتقات وصناديق الاستثمار، وحقوق الاكتتاب، كما ستعالج الجوانب الفنية والتشريعية التي من شأنها الارتقاء بأداء المتعاملين وتعزيز إدراك الجمهور المتلقي بمهارات التداول بالأسواق المالية وأهمية التقيد بالأنظمة التي تحكم التداول.

وتابع المنصوري: «يتوقع للحملة أن تكون لها انعكاسات إيجابية على الالتزام بالإجراءات والضوابط المتبعة عند اتخاذ القرار الاستثماري، وتوسيع قاعدة المعرفة بكل ما يتعلق بأسواق المال، وترسيخ مفاهيم التداول السليم على النحو الذي يخدم الأسواق المالية والقطاع الاقتصادي في الدولة عموماً».