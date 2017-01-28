الاتحاد للطيران: هذه المستندات مطلوبة من مواطني دول حظرت أميركا دخولهم الى أراضيها

أعلن متحدث رسمي باسم الاتحاد للطيران، أنه نتيجة للأمر التنفيذي الموقع من جانب رئيس الولايات المتحدة الأميركية في 27 يناير 2017، فقد تغيرت متطلبات الدخول الخاصة بدوائر الهجرة في الولايات المتحدة الأميركية بالنسبة لمواطني كلاً من إيران والعراق والسودان والصومال وسورية واليمن وليبيا.

واعتباراً من تاريخه، ربما لن يستطيع مواطنو هذه الدول السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية إلا إذا كانوا يحملون أياً من هذه المستندات التالية:

·بطاقة صالحة للإقامة الدائمة القانونية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعرف باسم "الجرين كارد"

·تأشيرة دبلوماسية

·تأشيرات C-2 للسفر إلى الأمم المتحدة

·تأشيرات G-1 و G-2 وG-3 وG-4

·جواز سفر من دولة أخرى يتيح دخول الولايات المتحدة الأميركية إلى جانب تأشيرة دخول صالحة للولايات المتحدة الأميركية أو النظام الإلكتروني لتصاريح السفر، وذلك حسب المطبق لهذا الجواز

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع قنصلية الولايات المتحدة الأميركية أو زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية.

ويجب على المسافرين المتأثرين الذي يحملون تذاكر للسفر على متن رحلات الاتحاد للطيران الاتصال بوكيل الحجز الخاص بهم إذا كانوا يحتاجون إلى عمل تعديلات على ترتيبات السفر الخاصة بهم.