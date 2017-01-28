"تنظيم الاتصالات ": تعويض عملاء اتصالات الذين تضرروا نتيجة للخلل الفني في الشبكة

كشفت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات امس عن مفاوضات تجري في الوقت الراهن بينها وبين مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات"بشان التعويض الذي سيتم منحه لعملاء اتصالات الذين تضرروا نتيجة تأثر بعض خدماتها نتيجة للخلل الفني الذي حدث امس في شبكة اتصالات.

وقالت هيئة تنظيم الاتصالات في رد رسمي علي الإمارات اليوم أن هناك اتفاقا كاملا بين الهيئة واتصالات علي مبدا تعويض العملاء الذين تضرروا لكن يجري حاليا بحث شكل التعويض والذي قد يشمل منحهم دقائق مكالمات مجانية وبيانات إضافية وغيرها من الخيارات التى يجري بحثها.

وكانت "اتصالات" قد أعربت في بيان رسمي صدر صباح امس السبت عن اعتذارها لعملائها لأي ازعاج قد لحق بهم جراء تأثر بعض خدماتها والتي تم إصلاحها

وأكدت الشركة أنها تولي عملائها اهتماماً بالغاً و عميقاً باعتبارهم أحد أهم معايير نموها وتقدمها ، وتعمل باستمرار على تحقيق أعلى معايير الجودة العالمية للخدمات المقدمة مشيرة الى انها ستقوم بمكافأة عملائها الذين تأثروا بهذا الخلل الفني.