المنصوري: دولة الإمارات أكبر مستثمر عربي في الهند

أكد وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، في كلمة له بالجلسة الافتتاحية لقمة الشراكة الاقتصادية التي انطلقت في ولاية «أندرا براديش» بالهند أمس، الأهمية التي تكتسبها أعمال القمة، كونها تسعى إلى تعزيز الحوار الدولي حول تطوير علاقات التعاون الإقليمية والدولية، ما يعزز من ممكنات النمو المستدام، ويتيح منصة متميزة للتباحث حول أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة، التي تقود بدورها المصالح المشتركة بين الدول المشاركة.

وأضاف أن أرقام التجارة الخارجية بين الإمارات والهند تعكس قوة العلاقات المشتركة من خلال تصدر الهند قائمة الشركاء التجاريين للدولة، في ما تأتي دولة الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند بحجم تبادل تجاري غير نفطي يقدر بنحو 34 مليار دولار خلال عام 2015، وأكثر من 17 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2016.

وأوضح أن حجم الاستثمارات المتبادلة شهد تطوراً ملحوظاً بين البلدين، إذ تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في الهند، وتحتل المركز الـ10 على صعيد حجم الاستثمارات الأجنبية في الهند، فيما تمثل الهند ثالث أكبر مستثمر أجنبي في دولة الإمارات بحجم استثمارات تجاوز ستة مليارات دولار. وأكد المنصوري أن تلك الأرقام مرشحة للتطور الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل الزخم الذي تتمتع به العلاقات الثنائية، التي ترجمتها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بصفته ضيف الشرف الرئيس في احتفالية يوم الجمهورية الهندي، وما أسفرت عنه الزيارة من اتفاقات تعاون نوعية.

وأشار المنصوري إلى أن هناك قطاعات مستهدف التركيز عليها في المرحلة المقبلة، وهي قطاعات مؤهلة لقيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى مستويات قياسية، وتحديداً في مجالات الابتكار والبحث العلمي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات غير التقليدية القائمة على التقنيات التكنولوجية الحديثة.